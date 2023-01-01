    3
    Новости

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves

    7 марта 2023
    Avatar photo
    07.03.2023
    1073
    0 минут на чтение
    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves

    Для D&D Beyond — справочного онлайн-сервиса, который помогает создавать персонажей, — выпустили статблоки главных героев из грядущего фильма Honor Among Thieves.

    Во вступительном ролике дизайнеры отмечают, что решили создать персонажей как NPC, чтобы их было проще встроить в игровую кампанию. К тому же, некоторые герои обладают особыми способностями, которые «оцифрованы» как уникальные атаки — например, плут Фордж Фитцуильям стреляет из арбалета и наносит дополнительный урон ядом. И это не особенность оружия, а талант самого плута. Также на сайте дана краткая предыстория каждого героя.

    Пользователи в комментариях даже пошутили, что у персонажей очень много пунктов здоровья, чтобы пережить столкновения в картине. А ещё заметно, что большая часть группы обладает хаотично-добрым мировоззрением.

    Дорик
    тифлинг, друид

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 2 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 1

    Эджин Дарвис
    человек, бард

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 3 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 4

    Фордж Фитцуильям
    человек, плут

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 5 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 6

    Хольга Килгор
    человек, варвар

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 7 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 8

    Саймон Омар
    человек, чародей

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 9 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 10

    Зенк Яндар
    человек, паладин

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 12 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 11

    Софина
    человек, волшебник

    Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 13 Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves 14

    В зарубежном прокате фильм стартует 31 марта.

    Читайте также

    Фильм Dungeons & Dragons: медвесыч, тифлинг и Уотердип. А что ещё показали в трейлере?

    В фильме по Dungeons & Dragons будут медвесыч, тифлинг и Невервинтер. А что ещё показали?

     Александр Стрепетилов |  27.07.2022

    Действие картины развернётся в знаменитых Забытых Королевствах, родине Дриззта До’Урдена и Эльминстра.

    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис» 8

    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис»

     Александр Стрепетилов |  04.03.2023

    А ещё — неожиданная работа Адама Драйвера, мультфильм-долгострой и ретро-Бэтмен от автора комикса «Хэллбой».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Фантастическое аниме зимы 2023: что стоит смотреть?
    0
    14757
    Фантастическое аниме зимы 2023: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме зимы 2023 года.

    Во что поиграть после Hogwarts Legacy 7
    0
    72701
    Во что поиграть после Hogwarts Legacy

    Когда хочется добавки

    Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия». Хроники для фанатов 2
    0
    135483
    Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия». Хроники для фанатов

    Путеводитель по вымышленной вселенной.

    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис» 8
    0
    179877
    Какие ещё фильмы выходят в марте 2023? «Шазам 2», Dungeons & Dragons и «Тетрис»

    А ещё — неожиданная работа Адама Драйвера, мультфильм-долгострой и ретро-Бэтмен от автора комикса «Хэллбой».

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна
    0
    305076
    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна

    «Кинопоиск» говорит, что сериал стал очень популярным, но по-настоящему о шоу говорит количество мемов в первые дни.

    Какие сериалы смотреть в марте 2023? Король и Шут, Тень и кость, Мандалорец и Грогу 9
    0
    235723
    Какие сериалы смотреть в марте 2023? Король и Шут, Тень и кость, Мандалорец и Грогу

    А ещё — возвращение бразильского городского фэнтези, супергерои DC и драма про школьный загробный мир.

    Какие фильмы смотреть в российских кинотеатрах в марте 2023? Джон Уик, Стивен Кинг и отец Сергий 2
    0
    256076
    Какие фильмы смотреть в российских кинотеатрах в марте 2023? Джон Уик, Стивен Кинг и отец Сергий

    А ещё — восстание машин, аниме и мультфильм про паука (но не того).

    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 8
    0
    323517
    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики!

    Приятный привет из прошлого, в которое хочется ненадолго сбежать.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить