Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves

Для D&D Beyond — справочного онлайн-сервиса, который помогает создавать персонажей, — выпустили статблоки главных героев из грядущего фильма Honor Among Thieves.
Во вступительном ролике дизайнеры отмечают, что решили создать персонажей как NPC, чтобы их было проще встроить в игровую кампанию. К тому же, некоторые герои обладают особыми способностями, которые «оцифрованы» как уникальные атаки — например, плут Фордж Фитцуильям стреляет из арбалета и наносит дополнительный урон ядом. И это не особенность оружия, а талант самого плута. Также на сайте дана краткая предыстория каждого героя.
Пользователи в комментариях даже пошутили, что у персонажей очень много пунктов здоровья, чтобы пережить столкновения в картине. А ещё заметно, что большая часть группы обладает хаотично-добрым мировоззрением.
Дорик
тифлинг, друид
Эджин Дарвис
человек, бард
Фордж Фитцуильям
человек, плут
Хольга Килгор
человек, варвар
Саймон Омар
человек, чародей
Зенк Яндар
человек, паладин
Софина
человек, волшебник
В зарубежном прокате фильм стартует 31 марта.
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