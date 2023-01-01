Для Dungeons & Dragons выпустили статблоки персонажей из фильма Honor Among Thieves

Для D&D Beyond — справочного онлайн-сервиса, который помогает создавать персонажей, — выпустили статблоки главных героев из грядущего фильма Honor Among Thieves.

Во вступительном ролике дизайнеры отмечают, что решили создать персонажей как NPC, чтобы их было проще встроить в игровую кампанию. К тому же, некоторые герои обладают особыми способностями, которые «оцифрованы» как уникальные атаки — например, плут Фордж Фитцуильям стреляет из арбалета и наносит дополнительный урон ядом. И это не особенность оружия, а талант самого плута. Также на сайте дана краткая предыстория каждого героя.

Пользователи в комментариях даже пошутили, что у персонажей очень много пунктов здоровья, чтобы пережить столкновения в картине. А ещё заметно, что большая часть группы обладает хаотично-добрым мировоззрением.

Дорик

тифлинг, друид

Эджин Дарвис

человек, бард

Фордж Фитцуильям

человек, плут

Хольга Килгор

человек, варвар

Саймон Омар

человек, чародей

Зенк Яндар

человек, паладин

Софина

человек, волшебник

В зарубежном прокате фильм стартует 31 марта.