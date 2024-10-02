Для сериала «Фонари» нашли главных актеров. Джона Стюарта сыграет Аарон Пьер

Джона Стюарта сыграет Аарон Пьер, а образ Хэла Джордана воплотит Кайл Чендлер .





Пьер известен по недавнему боевику «Ребел-Ридж» от Netflix. Он также выступал одним из кандидатов на роль злодея для нового Блэйда, но планы изменились. Чендлера можно увидеть в «Человеке на Луне», «Огнях ночной пятницы» и ряде других проектов.





«Фонари» должен стать мрачным детективным сериалом на манер «Настоящего детектива».





Сюжет посвятят Джордану, легендарному члену Корпуса Зеленых Фонарей, который будет наставлять юного Стюарта. Два межгалактических полицейских окажутся втянутыми в темную земную тайну, расследуя убийство в американской глубинке.





Даты выхода пока нет.

Сериал «Фонари» по комиксам DC обрел исполнителей главных ролей.