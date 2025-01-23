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Доктор Стрэндж не появится в «Мстителях: Судный день»

Дмитрий Кинский
23 января 12:53
125
1 минута на чтение
Бенедикт Камбербэтч в интервью Variety рассказал, что Доктор Стрэндж не появится в следующих «Мстителях» с подзаголовком «Судный день».
По его словам, фильм сильно изменился после того, как Marvel уволила Джонатана Мейджорса. Персонаж Камбербэтча не соответствует этой истории.
Зато волшебник появится в «Секретных войнах», чтобы сыграть в событиях ленты центральную роль. Также актер намекнул, что Доктор Стрэндж получит триквел.
«Мстители: Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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Дмитрий Кинский

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