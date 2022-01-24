«Друзья, мы почти на Марсе» — вышел трейлер мультфильма по Rabbids

Netflix представил первый трейлер мультфильма по мотивам франшизы Rabbids от Ubisoft — Rabbids Invasion: Mission to Mars.
По сюжету ученые отправляют четырех кроликов на Марс, чтобы сделать его пригодным для жизни. В команду вошли гений Берди, живая королева танцпола Диско, неуверенный в себе пилот Космо и очаровательный кроха Мини. Вот только оказалось, что устройство, которое они забрали с собой, предназначено вовсе не для терраформирования Красной планеты, а для уничтожения марсиан.
Rabbids Invasion: Mission to Mars выйдет 18 февраля.
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