«Друзья, мы почти на Марсе» — вышел трейлер мультфильма по Rabbids

Netflix представил первый трейлер мультфильма по мотивам франшизы Rabbids от Ubisoft — Rabbids Invasion: Mission to Mars.

По сюжету ученые отправляют четырех кроликов на Марс, чтобы сделать его пригодным для жизни. В команду вошли гений Берди, живая королева танцпола Диско, неуверенный в себе пилот Космо и очаровательный кроха Мини. Вот только оказалось, что устройство, которое они забрали с собой, предназначено вовсе не для терраформирования Красной планеты, а для уничтожения марсиан.

Rabbids Invasion: Mission to Mars выйдет 18 февраля.