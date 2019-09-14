Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц». Запись подтверждает ранние сообщения СМИ, которые сообщали о появлении Питера Капальди, Нейтана Филлиона и других артистов.

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц» 1

А вот версия с фотографиями актёров и актрис:

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц» 2

К картинке режиссёр привязал написал уточнение — «Не слишком привязывайтесь».

О ролях некоторых мы кое-что знаем. К своим образам вернутся Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Джоэл Киннаман (Рик Флэг). Среди новичков — Идрис Эльба, Давид Дастмалчян (Человек-в-горошек), Даниела Мелькиор (Крысолов), Флула Борг и Стив Эйджи (Король Акул). Роль Борга и Эльбы тоже пока не раскрыты, об остальных героях мы рассказывали ранее. Первоначально предполагалось, что Эльба воплотит своего Дэдшота, но ему отведена другая роль.

Ганн написал сценарий и поставит картину. Съёмки «Отряда самоубийц» начнутся 23 сентября. В прокат фильм выйдет 5 августа 2021 года.

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