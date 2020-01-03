Режиссёр Джеймс Ганн в ходе недавнего разговора с поклонниками у себя в инстаграме рассказал некоторые детали о том, как он приступил к работе над новым «Отрядом самоубийц» с Warner Bros.

Как тут сообщалось много раз, DC предложили мне снять любой фильм, какой мне хочется, в том числе и какую-нибудь картину про Супермена (не обязательно «Человек из Стали 2», как писали в СМИ). Я выбрал «Отряд самоубийц», потому что это одна из моих любимых историй в мире. И эту историю я хотел рассказать больше, чем любую другую. Джеймс Ганн, постановщик

Режиссёр добавил, что WB не особо интересовались его продюсерским проектом «Гори, гори ясно» про «злого Супермена».

В ноябре Генри Кэвилл пояснил, что он ещё не закончил с ролью Супермена и готов снова надеть супергеройский костюм — правда, пока неизвестно, появится ли персонаж на больших экранах в ближайшее время снова.

В середине сентября Ганн опубликовал список актёров, которые сыграют в новом «Отряде». В списке значатся Марго Робби, Нейтан Филлион, Питер Капальди, Идрис Эльба, Майкл Рукер и многие другие. Режиссёр попросил зрителей «не очень привязываться» к новым персонажам.

В конце декабря режиссёр первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр подтвердил, что картина Ганна будет переосмыслением — то есть не продолжением, а эдаким перезапуском без связи с первым фильмом.

В прокат новый «Отряд» выйдет 5 августа 2021 года.