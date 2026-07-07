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Экранизация SCP Foundation будет частью другой известной киносерии

Кот-император
7 июля 10:20
493
1 минута на чтение
Независимые студии Spooky Pictures и Image Nation работают над экранизацией интернет-феномена SCP Foundation. Причём планируется, что фильм по SCP станет частью уже известной серии фильмов ужасов — V/H/S (в российском прокате — «З/Л/О»). Над фильмом работают продюсеры этой серии Джош Голдблум и Стивен Шнайдер.
SCP Foundation (то есть фонд «Особые процедуры содержания») — это интернет-проект, в основе которого — идея секретной спецслужбы, которая ищет опасные паранормальные объекты и существ и пытается скрыть их от мира в своих хранилищах. У этой вселенной нет единого автора, она представляет собой фанатскую энциклопедию, куда энтузиасты добавляют новые файлы с описаниями новых диковинных объектов.
Серия V/H/S существует с 2012 года, в ней вышло уже восемь фильмов. В основном они представляют собой антологии разных страшных историй, которые объединяет только стиль «найденной плёнки». Судя по всему, фильм по SCP также будет антологией историй о разных объектах.

Объекты SCP-173 и SCP-096

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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