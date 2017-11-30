Экранизируют роман «Мы», классическую антиутопию Евгения Замятина. Премьера фильма планируется в 2019 году. Это была бы хорошая новость, но настораживает, что этим занимается студия «Большое кино», которая принадлежи братьям Сарику и Гевонду Андреасянам. На их счету из фантастики пока только неудачные «Мафия. Игра на выживание» и «Защитники».

Впрочем, поставит «Мы» не один из них, а начинающий режиссёр Гамлет Дульян. Для него это будет только второй полнометражный фильм, причём первый, «День рождения», пока ещё не вышел в прокате. На презентации фильма на московском кинорынке Дульян рассказал, что подготовительная работа над фильмом идёт уже пять лет, а год назад проект получил сценариста. Это Александр Талал, соавтор сценариев «Дневного дозора», «Чёрной молнии» и «Белки и Стрелки».

Напомним, «Мы» — это традиционная антиутопия начала XX века, предвосхитившая романы Оруэлла и Хаксли. Главный герой живёт в мире, где все люди вместо имён носят номера и живут по строжайшему распорядку. Уже существует малобюджетная экранизация «Мы», снятая в Германии в 1982 году.

Для братьев Андреасянов это не первый проект, в котором они планируют экранизировать российскую фантастику. Год назад они объявляли о масштабных плана на фильмы по книгам Александра Белява и «Бременским музыкантам».

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