Компания Tryangle Films опубликовала тизер фанатского фильма о Томе Реддле — юном Волан-де-Морте из книжной серии о Гарри Поттере.

Фанатский фильм опирается на события, рассказанные в книге «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Авторы обещают показать, как в итоге Том Реддл стал Тем-Кого-Нельзя-Называть. Надеемся, что весь фильм будет таким же эффектным, как и тизер. Спецэффекты получились на высшем уровне!

По словам создателей, они договорились с Warner Bros. о том, чтобы бесплатно опубликовать ролик на YouTube. Сейчас авторы ищут деньги, чтобы закончить съёмки. Если у них всё получится вовремя завершить, то фильм мы увидим осенью.