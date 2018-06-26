Пока Netflix только-только начинает кастинг для своей сериальной адаптации «Ведьмака», поклонники саги о Геральте вовсю снимают фанатский фильм.

Его действие развернётся спустя несколько десятков лет после событий книг, а главными героями станут персонажи из романов, включая Ламберта и Трисс. На польском картина называется Pół Wieku Poezji Później («На полвека поэзии позже»), а на английском — Alzur’s Legacy («Наследие Алзура»).

Первоначально создатели хотели представить короткометражку длительностью 50 минут, которая должна была появиться в Сети уже 21 июня. Но в итоге они решились расширить хронометраж до полнометражной ленты и отснять дополнительные сцены, включая большую битву в Каэр Морхене и последнюю дуэль Ламберта. Для этого в Facebook авторы фильма создали страницу для сбора средств. Всего они просят 25 тысяч злотых (примерно 420 тысяч рублей), и на момент написания материала уже собрали 9 тысяч.

Фильм создаётся «от фанатов и для фанатов», поскольку актёры, съёмочная группа и все, кто работают над фильмом, не получают никакой коммерческой выгоды. Когда фильм будет готов, его опубликуют на YouTube. Пока что можно посмотреть лишь трейлер (русские субтитры включаются в настройках):