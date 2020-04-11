Организаторы фестиваля South by Southwest, который в этом году должен был пройти в Остине с 13 по 22 марта, совместно с платформой почтовой рассылки Mailchimp и независимым дистрибьютором Oscilloscope Laboratories запустили площадку, где можно посмотреть все короткометражные фильмы программы онлайн.

Каталог роликов размещён в разделе Mailchimp. Все 75 фильмов разбиты по категориям «Анимация», «Документальные», «Сделано в Техасе», «Полночь», «Повествовательные» и «Высшая школа Техаса». Для каждой короткометражки указаны авторы и дано короткое описание. Часть имеет маркировку «только для взрослых». Ролики можно смотреть в любом порядке — на сайте даже есть функция случайного воспроизведения.