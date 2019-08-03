На фестивале настольных игр Gen Con 2019 компания Fantasy Flight Games представила ещё одну кооперативную настолку во вселенной Arkham Files (в неё входят «Ужас Аркхема», «Древний ужас» и другие). Игра называется Final Hour, она рассчитана на 1-4 человек.

Место действия — Мискатоникский университет, по которому шныряют монстры и представители древних культов. Участникам, как обычно, предстоит спасти мир от надвигающейся катастрофы, и для этого нужно собирать улики и разгадывать тайны, а затем провести ритуал, останавливающий Древнего.

Главная особенность игры — в карточном движке. В каждом раунде игроки должны разыграть четыре карты действия, причём на каждой указано два действия, верхнее и нижнее. Оба вызывают некий положительный эффект, но вот нижний вдобавок ещё и негативный эффект. В раунд обязательно надо разыграть два верхних эффекта и два нижних.

Игра на английском и русском поступит в продажу в конце 2019 года. Hobby World уже взялись за перевод и постараются выпустить игру одновременно с мировым релизом от FFG.