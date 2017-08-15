Показы культовых сериалов в кинотеатрах становятся уже обыденностью. Совсем скоро завершится предпоследний, 7 сезон «Игры престолов». По такому случаю 28 августа сеть кинотеатров «КАРО» совместно с онлайн-сервисом Амедиатека покажет финальную серию на большом экране в семи городах России. При этом возможность посетить показ получат те, кто приобретёт сертификат на подписку «Амедиатеки».

Список кинотеатров, в которых пройдёт показ:

Москва и Московская область: 

  • КАРО 11 Октябрь
  • КАРО 8 Атриум
  • КАРО 4 Звездный
  • КАРО 8 Капитолий Вернадского
  • КАРО 6 Севастопольский
  • КАРО 4 на Шереметьевской
  • КАРО 8 Теплый Стан
  • КАРО 10 Щука
  • КАРО 8 Южное Бутово
  • КАРО 4 Иридиум
  • КАРО 10 Реутов
  • КАРО Vegas 22
  • КАРО SKY 17 Авиапарк
  • КАРО 3 Алтуфьево
  • КАРО 4 Подольск

Санкт-Петербург:

  • КАРО 11 Охта
  • КАРО 7 Атмосфера
  • КАРО 9 Варшавский экспресс
  • КАРО 7 на Стачек
  • КАРО 5 на Байконурской
  • КАРО 5 Невский-2
  • КАРО 7 Лиговъ
  • КАРО 9 Континент на Звездной

Екатеринбург:

  • КАРО 10 Радуга Парк

Казань:

  • КАРО 6 Кольцо

Калининград:

  • КАРО 7 Калининград Плаза

Сургут:

  • КАРО 8 Аура

Самара:

  • КАРО 8 Московский

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Кот-редактор
Кот-редактор
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