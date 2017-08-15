Показы культовых сериалов в кинотеатрах становятся уже обыденностью. Совсем скоро завершится предпоследний, 7 сезон «Игры престолов». По такому случаю 28 августа сеть кинотеатров «КАРО» совместно с онлайн-сервисом Амедиатека покажет финальную серию на большом экране в семи городах России. При этом возможность посетить показ получат те, кто приобретёт сертификат на подписку «Амедиатеки».
Список кинотеатров, в которых пройдёт показ:
Москва и Московская область:
- КАРО 11 Октябрь
- КАРО 8 Атриум
- КАРО 4 Звездный
- КАРО 8 Капитолий Вернадского
- КАРО 6 Севастопольский
- КАРО 4 на Шереметьевской
- КАРО 8 Теплый Стан
- КАРО 10 Щука
- КАРО 8 Южное Бутово
- КАРО 4 Иридиум
- КАРО 10 Реутов
- КАРО Vegas 22
- КАРО SKY 17 Авиапарк
- КАРО 3 Алтуфьево
- КАРО 4 Подольск
Санкт-Петербург:
- КАРО 11 Охта
- КАРО 7 Атмосфера
- КАРО 9 Варшавский экспресс
- КАРО 7 на Стачек
- КАРО 5 на Байконурской
- КАРО 5 Невский-2
- КАРО 7 Лиговъ
- КАРО 9 Континент на Звездной
Екатеринбург:
- КАРО 10 Радуга Парк
Казань:
- КАРО 6 Кольцо
Калининград:
- КАРО 7 Калининград Плаза
Сургут:
- КАРО 8 Аура
Самара:
- КАРО 8 Московский
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