Финальный — и лучший! — трейлер «Мандалорца и Грогу»

На презентации на CinemaCon студия Lucasfilm представила финальный трейлер будущего фильма по «Звёздным войнам» «Мандалорец и Грогу».
Пользователи в комментариях отмечают, что это, пожалуй, лучший из трейлеров «Мандалорца». Ролик для Суперкубка критиковали за невыразительность. Первый трейлер был зрелищным, но убедил не всех. В этом же трейлере упор делается не столько на зрелищность, сколько на эмоции и отношения между Мандалорцем и его питомцем, и даёт лучше понять сюжет и мотивацию персонажей.
Премьера фильма в США — 22 мая 2026 года.
