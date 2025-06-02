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Финальный трейлер сиквела «М3ГАН»

Андрей Квасков
2 июня 18:33
1 минута на чтение
Universal Pictures и Blumhouse выпустили финальный трейлер продолжения хоррора «М3ГАН».

Сиквел расскажет о событиях, которые развернутся спустя несколько лет после оригинала. Создательница M3GAN Джемма стала сторонником государственного надзора за ИИ. Однако технология, лежащая в основе андроида, была украдена военным подрядчиком для создания Амелии — идеального шпиона-убийцы.

Главные роли исполнили Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу и Эми Дональд, а голос Амелии подарила Иванна Сахно.

Премьера «М3ГАН 2.0» состоится 27 июня 2025 года.
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Андрей Квасков
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