Финальный трейлер сиквела «М3ГАН»

Universal Pictures и Blumhouse выпустили финальный трейлер продолжения хоррора «М3ГАН».

Сиквел расскажет о событиях, которые развернутся спустя несколько лет после оригинала. Создательница M3GAN Джемма стала сторонником государственного надзора за ИИ . Однако технология, лежащая в основе андроида, была украдена военным подрядчиком для создания Амелии — идеального шпиона-убийцы.





Главные роли исполнили Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу и Эми Дональд, а голос Амелии подарила Иванна Сахно.



