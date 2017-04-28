Гильдия сценаристов США практически единогласно проголосовала за проведение забастовки в мае этого года. Если гильдии не удастся прийти к соглашению со студиями и телеканалами, то уже с 2 мая сценаристы прекратят работать над новыми фильмами и сериалами. Об этом сообщило издание Variety.

Стороны конфликта не могут согласовать стоимость нового трёхлетнего контракта. Гильдия сценаристов оценивает его в 530 млн долларов, а студии лишь в 180. По словам источников зарубежных изданий, стороны готовы пойти на незначительный компромисс, но неизвестно, придут ли они к финальному соглашению. Конфликт может привести к большим финансовым потерям, а также к переносу и даже закрытию некоторых сериалов.

Портал Entertainment Weekly опубликовал список шоу, которые могут быть отложены из-за забастовки: «Ходячие мертвецы» (AMC), «Американская история ужасов» (FX), «Звёздный путь: Дискавери» (CBS), «Нелюди» (ABC), «Джессика Джонс» (Netflix) и другие. Кроме того, забастовка может повлиять на анонсированные сериалы по фэнтези-циклам «Колесо Времени» и «Хроники Чёрного отряда». Издание также называет сериалы, которые точно не пострадают от забастовки, потому что сценарии к ним уже написаны: «Очень странные дела» (Netflix), «Игра престолов» (HBO), «Твин Пикс» (Showtime) и «Американские боги» (STARZ).

Напомним, в 2007 году забастовка сценаристов обошлась американской теле- и киноиндустрии в 2,1 – 2,5 миллиарда долларов. Из-за неё закрылось несколько сериалов, включая «Хроники Сары Коннор», «Иерихон» и «Герои».