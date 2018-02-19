Зрители по всему миру много шутили, что «Трансформеры 5: Последний рыцарь» уж точно не будут последними в этой серии фильмов. Как выяснилось, зря. Компания Hasbro рассказала, что работа над кинематографической вселенной «Трансформеров» приостановлена.

Компания поделилась ближайшими релизами, и фильмов по этой франшизе в новом графике нет (зато есть фильм по Dungeons & Dragons). В 2019 году должна была выйти ещё одна часть серии — продолжение «Последнего рыцаря», — но картину отменили. Исключением стал сольный фильм про автобота Бамблби, который должен выйти в этом году.

На сайте компании сообщается, что франшизу ждёт перезагрузка. Новые фильмы если и увидят свет, то не раньше 2022 года. Вероятно, это связывают с низкими сборами «Последнего рыцаря» — франшиза в нынешнем виде уже не настолько интересна зрителям. Возможно, в будущем нас ждёт что-то вроде киновселенной Marvel — ряд фильмов о разных героях и с разными местами действий.