HBO выпустили тизер эпизода 8.03 «Игры престолов»

Сразу после выхода второй серии HBO выпустили промо-ролик к третьей, в которой, судя по всему, наконец-то случится битва за Винтерфелл. К этому событию создатели шоу подводили уже долгое время — они обещают, что битва превзойдёт ожидания зрителей.

Эпизод поставил Мигель Сапочник, снявший ранее для сериала самые эффектные и самые зрелищные серии — «Суровый дом», «Битва бастардов» и «Ветра зимы». Режиссёр рассказывал, что сражение за Винтерфелл снимали 11 недель! Он изучил фильмы с долгими битвами вроде Хельмовой Пади во «Властелине колец», чтобы понять, как угасает интерес зрителей. Кстати, это сражение длилось 40 минут — и битва в «Игре престолов» обещает быть ещё более продолжительной.

Эпизод увидит свет в ночь с 28 на 29 апреля, в 04:00 по московскому времени. Не исключено, что эпизод утечёт в сеть на пару часов раньше обычного — так вышло с первыми двумя сериями.