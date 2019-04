21 апреля вышел второй эпизод финального сезона «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств». Серия, среди прочего, отметилась композицией Jenny of Oldstones, которую спел у камина Подрик Пейн. Вместе эпизодом HBO выпустила и клип с версией песни от исполнительницы Florence + the Machine.

Эта песня часто упоминается в книгах, например, её исполняли в Бальном Зале Королев во время битвы на Черноводной — правда, там композиция называется «Песня о Дженни из Старых Камней и Принце Стрекоз».

Она рассказывает о трагической любви простой девушки Дженни из Старых Камней и принца Дункана Таргариена. Он был помолвлен с дочерью Лионеля Баратеона, но разорвал помолвку как раз из-за Дженни. Дункан не отказался от своего даже несмотря на противодействие отца, который поставил перед сыном выбор: либо «дикая лесная женщина» Дженни, либо трон. В итоге принц уступил право наследования младшему брату Джейхейрису.

Текст песни на английском

[Intro] High in the halls of the kings who are gone

Jenny would dance with her ghosts

The ones she had lost and the ones she had found

And the ones who had loved her the most [Verse 1] The ones who’d been gone for so very long

She couldn’t remember their names

They spun her around on the damp old stones

Spun away all her sorrow and pain [Chorus] And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave [Verse 2] They danced through the day

And into the night through the snow that swept through the hall

From winter to summer then winter again

Til the walls did crumble and fall [Chorus] And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave [Outro] High in the halls of the kings who are gone

Jenny would dance with her ghosts

The ones she had lost and the ones she had found

And the ones

Who had loved her the most