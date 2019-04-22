21 апреля вышел второй эпизод финального сезона «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств». Серия, среди прочего, отметилась композицией Jenny of Oldstones, которую спел у камина Подрик Пейн. Вместе эпизодом HBO выпустила и клип с версией песни от исполнительницы Florence + the Machine.
Эта песня часто упоминается в книгах, например, её исполняли в Бальном Зале Королев во время битвы на Черноводной — правда, там композиция называется «Песня о Дженни из Старых Камней и Принце Стрекоз».
Она рассказывает о трагической любви простой девушки Дженни из Старых Камней и принца Дункана Таргариена. Он был помолвлен с дочерью Лионеля Баратеона, но разорвал помолвку как раз из-за Дженни. Дункан не отказался от своего даже несмотря на противодействие отца, который поставил перед сыном выбор: либо «дикая лесная женщина» Дженни, либо трон. В итоге принц уступил право наследования младшему брату Джейхейрису.
HBO и Florence + the Machine сотрудничали и ранее. Например, канал использовал трек Seven Devils для трейлера ко второму сезону шоу.
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