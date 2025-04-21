Идейный наследник «Экспериментов Лэйн» подал признаки жизни

Despera





Как сообщили в социальных сетях, производство проекта начнется в 2025 году и завершится примерно в 2027-м. Об этом сообщил сценарист аниме Тиаки Конака.





События Despera развернутся в 1920-х, а в центре истории выступит Айн, которая живет в альтернативной реальности, где наука развита гораздо сильнее, чем в нашем мире.

Благодаря своему интеллекту, она научилась собирать продвинутые электронные устройства, несмотря на то, что технология той эпохи еще даже не приблизилась к такому уровню.





Впервые про аниме заговорили в 2009-м, но в 2013 году работу приостановили из-за трагической смерти режиссера Рютаро Накамуры.

Похоже, духовный наследник аниме «Эксперименты Лэйн» (Serial Experiments Lain) под названиемсдвинулся с мертвой точки.