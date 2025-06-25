Инсайдер: Pixar занимается «Рататуем 2»

Инсайдер Джефф Снайдер в своем подкасте The Hot Mic рассказал , что Pixar запустила в производство сиквел «Рататуя» — спустя 18 лет после выхода оригинала.

Вернется ли Брэд Берд для постановки продолжения, пока неизвестно. Сама студия в прошлом говорила, что не будет делать вторую часть, но времена изменились.

Сейчас компания делает большую ставку на сиквелы, потому что новые оригинальные мультфильмы вроде «Элементарно» и «Элио» показывают себя в прокате не очень хорошо. Исключением стала лишь «Тайна Коко» — и ее продолжение уже в работе.

Помимо нее Pixar сейчас занимается пятой частью «Истории игрушек» и триквелом «Суперсемейки».

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