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Инсайдер: Pixar занимается «Рататуем 2»

Дмитрий Кинский
25 июня 13:50
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1 минута на чтение
Инсайдер Джефф Снайдер в своем подкасте The Hot Mic рассказал, что Pixar запустила в производство сиквел «Рататуя» — спустя 18 лет после выхода оригинала.
Вернется ли Брэд Берд для постановки продолжения, пока неизвестно. Сама студия в прошлом говорила, что не будет делать вторую часть, но времена изменились.
Сейчас компания делает большую ставку на сиквелы, потому что новые оригинальные мультфильмы вроде «Элементарно» и «Элио» показывают себя в прокате не очень хорошо. Исключением стала лишь «Тайна Коко» — и ее продолжение уже в работе.
Помимо нее Pixar сейчас занимается пятой частью «Истории игрушек» и триквелом «Суперсемейки».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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