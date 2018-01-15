Как снимали четвёртый сезон «Чёрного зеркала»? Рассказывает Чарли Брукер Кот-редактор 15.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Сервис Netflix опубликовал шесть видеороликов, посвящённых четвёртому сезону сериала «Чёрное зеркало», — по ролику на эпизод. В них сценарист и шоураннер Чарли Брукер вместе с режиссёрами и актёрами рассказывает о своём видении серий. Каждый ролик идёт примерно минуту. Можно не только услышать комментарии создателей, но и увидеть несколько закадровых сцен. Увы, как создавали робота из серии «Металлист», нам так и не показали. Читайте также Чёрное зеркало, 3 сезон: видеообзор 07.11.2016 Ошеломляющее будущее, опасности интернета и обезумевшее общество — хороший сериал вернулся! Как «Чёрное зеркало» сбывается в реальности 08.11.2016 Дополненная и виртуальная реальность больше не фантастика, а веб-камеру уже пора заклеивать. Сериал «Чёрное зеркало» станет книжной серией 14.06.2017 Выход первого тома намечен на 20 февраля 2018 года. «Чёрное зеркало», 4 сезон: обзор-разговор 05.01.2018 Наши авторы спорят: сериал начал повторяться и утратил зубастость — или он всё тот же и даже прибавил? Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.