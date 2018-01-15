Сервис Netflix опубликовал шесть видеороликов, посвящённых четвёртому сезону сериала «Чёрное зеркало», — по ролику на эпизод. В них сценарист и шоураннер Чарли Брукер вместе с режиссёрами и актёрами рассказывает о своём видении серий. Каждый ролик идёт примерно минуту. Можно не только услышать комментарии создателей, но и увидеть несколько закадровых сцен. Увы, как создавали робота из серии «Металлист», нам так и не показали.

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