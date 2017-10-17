Совсем скоро Netflix выпустит второй сезон мистического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Сервис подогревает интерес зрителей трейлерами, отрывками и прочими промо-материалами. Самый любопытный из недавних видеороликов посвящён девочке Одиннадцатой, которую сыграла юная актриса Милли Бобби Браун. Он отвечает на ключевой вопрос, который возник у зрителей после финала.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к первому сезону «Очень странных дел». Если не хотите на них нарваться, то лучше почитайте наш топ 10 книг в жанре киберпанк

В конце первого сезона сериала девочка бесследно исчезает вместе с монстром Демогоргоном после финального сражения. В последних сценах зрителям дают понять, что она осталась жива — шериф носит на память её любимые вафли. По всей видимости, Одиннадцатая провалилась в Изнанку. Героиня фигурирует практически во всех промо-материалах. Но как ей удалось спастись?

На этот вопрос ответила сама актриса Милли Бобби Браун. Она представила небольшой отрывок из второго сезона, в котором показывают, как девочка выбирается в наш мир.

Ждать премьеры осталось совсем немного. Netflix выложит все серии уже 27 октября, в пятницу.