Совсем скоро Netflix выпустит второй сезон мистического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Сервис подогревает интерес зрителей трейлерами, отрывками и прочими промо-материалами. Самый любопытный из недавних видеороликов посвящён девочке Одиннадцатой, которую сыграла юная актриса Милли Бобби Браун. Он отвечает на ключевой вопрос, который возник у зрителей после финала.
|
Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к первому сезону «Очень странных дел». Если не хотите на них нарваться, то лучше почитайте наш топ 10 книг в жанре киберпанк.
В конце первого сезона сериала девочка бесследно исчезает вместе с монстром Демогоргоном после финального сражения. В последних сценах зрителям дают понять, что она осталась жива — шериф носит на память её любимые вафли. По всей видимости, Одиннадцатая провалилась в Изнанку. Героиня фигурирует практически во всех промо-материалах. Но как ей удалось спастись?
На этот вопрос ответила сама актриса Милли Бобби Браун. Она представила небольшой отрывок из второго сезона, в котором показывают, как девочка выбирается в наш мир.
Ждать премьеры осталось совсем немного. Netflix выложит все серии уже 27 октября, в пятницу.
Читайте также
«Очень странные дела»: почему вы должны посмотреть этот сериал
Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.
«Очень странные дела»: планируются третий и четвёртый сезоны
Об этом рассказали создатели сериала братья Дафферы.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.