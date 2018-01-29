В ночь на 29 января в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» от Американской академии звукозаписи. На ней актрису Кэрри Фишер посмертно удостоили награды в номинации «Лучшая аудиокнига» за её мемуары «Дневники принцессы Леи».

Автобиографичная книга рассказывает о съёмочных днях в четвёртом эпизоде «Звёздных войн». Из мемуаров Кэрри Фишер стало известно, например, о романе актрисы и Харрисона Форда — об их отношениях на съёмках давно ходили слухи.

Актрису и ранее удостаивали номинации — в 2009 году она претендовала на награду за автобиографичную книгу Wishful Drinking.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года.