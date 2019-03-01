Глава Marvel Studios Кевин Файги дал небольшое интервью, в котором обозначил позицию компании по поводу третьей части «Стражей Галактики». Он отметил, что фильм сейчас у студии не в приоритете, а значит, активным производством и поисками режиссёра никто пока не занимается.

Факт в том, что фильм был отложен. Речь о дате выхода. И хотя мы на самом деле никогда не объявляли таковую, картина должна была выйти чем раньше, тем лучше. Однако сейчас, не считая того, что мы планируем использовать черновик сценария Джеймса Ганна, мы сфокусированы на других проектах.

В июле 2018-го Джеймс Ганн оказался в центре громкого скандала после того, как политические активисты обратили внимание на его старые твиты с шутками про педофилию и изнасилования. Из-за шумихи Disney сняли его с поста режиссёра третьей части «Стражей галактики». В поддержку его выступил актёрский состав фильма и армия поклонников, но в итоге Ганн так и не вернулся к работе над фильмом Marvel.

В октябре портал Pursue News сообщил, что съёмки третьих «Стражей» якобы должны стартовать в 2021 году. У фильма даже появилось рабочее название — «Горячее Рождество». Картина, по данным СМИ, первоначально должна была выйти в прокат в 2020-м, но после увольнения постановщика судьба её осталась неизвестной.

Однако будущее самого Джеймса Ганна менее туманно — сейчас он работает над мягким перезапуском «Отряда самоубийц» у конкурентов Marvel. Он уже написал сценарий и, вероятно, скоро займёт режиссёрское кресло. Новый «Отряд» должен увидеть свет в 2021-м.