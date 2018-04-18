«Барак Обама процитировал злодея „Чёрной пантеры“ и обозвал Трампа „полным дебилом“!» могли бы написать западные новостные издания, увидев этот ролик. Режиссёр картины «Прочь» Джордан Пил смонтировал видеозапись, на которой подделал речь бывшего президента США.

Это видео постановщик записал для новостного издания BuzzFeed, чтобы наглядно показать, до чего могут дойти «фейковые новости» в ближайшем будущем.

В ролике появляется Обама, который якобы обращается к жителям Америки. Он говорит, что Киллмонгер — злодей из «Чёрной пантеры» — был прав, а затем называет нынешнего президента США Трампа «полным дебилом». После этого сообщает, что на самом деле это не он произносит всю речь, а кто-то другой — например, Джордан Пил. И в кадре появляется режиссёр, речь которого полностью синхронизирована с речью бывшего президента.

Он объясняет, что в современном мире стоит подвергать сомнениям вообще любую информацию из Интернета и стоит доверять только проверенным источникам.

Для создания видео авторы применили программу для создания компьютерной графики и монтажа Adobe After Effects и нейросеть FakeApp, подменяющую лица.

Читайте также

Как работают нейросети

Нейросети: что это такое и как работает

 08.04.2017

Нейронные сети уже опознают людей по фотографиям, водят автомобили и совершают научные открытия. При этом не все понимают, что же это такое.

Разработчики научили нейронную сеть анимировать персонажей

Нейронную сеть научили анимировать персонажей

 02.05.2017

Новая технология должна значительно облегчить труд аниматоров.

Власти Москвы подключают к видеокамерам систему распознавания лиц из FindFace

Власти Москвы подключают к видеокамерам систему распознавания лиц из FindFace

 28.09.2017

Алгоритм за несколько секунд определяет пол и возраст человека, а также сверяет его с полицейской базой данных.

 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии