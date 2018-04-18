«Барак Обама процитировал злодея „Чёрной пантеры“ и обозвал Трампа „полным дебилом“!» могли бы написать западные новостные издания, увидев этот ролик. Режиссёр картины «Прочь» Джордан Пил смонтировал видеозапись, на которой подделал речь бывшего президента США.

Это видео постановщик записал для новостного издания BuzzFeed, чтобы наглядно показать, до чего могут дойти «фейковые новости» в ближайшем будущем.

В ролике появляется Обама, который якобы обращается к жителям Америки. Он говорит, что Киллмонгер — злодей из «Чёрной пантеры» — был прав, а затем называет нынешнего президента США Трампа «полным дебилом». После этого сообщает, что на самом деле это не он произносит всю речь, а кто-то другой — например, Джордан Пил. И в кадре появляется режиссёр, речь которого полностью синхронизирована с речью бывшего президента.

Он объясняет, что в современном мире стоит подвергать сомнениям вообще любую информацию из Интернета и стоит доверять только проверенным источникам.

Для создания видео авторы применили программу для создания компьютерной графики и монтажа Adobe After Effects и нейросеть FakeApp, подменяющую лица.