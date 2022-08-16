Когда пройдут спецпоказы «Преступлений будущего» Кроненберга?

Новый фильм Кроненберга «Преступления будущего» выйдет в российских кинотеатрах 1 сентября. В рамках инфопартнёрства с «Капеллой» рассказываем, где фильм можно будет посмотреть заранее на спецпоказах:
- 23 августа (20:00) — Москва, Киноцентр Октябрь. Спикер кинокритик Денис Виленкин. Купить билеты.
- 24 августа (18:45) — Новосибирск, Победа. Спикер кинокритик Денис Виленкин. Купить билеты.
- 24 августа (20:00) — Екатеринбург, Ельцин центр. Купить билеты.
- 26 августа (20:30)— Санкт-Петербург, Ленфильм. Спикер продюсер Владислав Пастернак. Купить билеты.
- 28 августа (17:00)— Ростов-на-Дону, Большой. Спикер литературный критик Андрей Рослый. Купить билеты.
Напомним, сюжет картины разворачивается в недалеком будущем, где жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». В центре внимания артист, который отращивает себе новые органы для развлечения публики. И в этом ему помогает жена.
Главные роли исполнили Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Сумерки») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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