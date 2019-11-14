Короткометражка: 20 минут роликов по вселенной Rabbids от Ubisoft

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Ubisoft внезапно опубликовала у себя на канале 20-минутный ролик при участии десяти студий, каждая из которых сделала свою короткометражку. Каждый ролик выполнен в своём стиле анимации, но связывает их всех тема кроликов из вселенной Rabbids.

Вот как сама компания описывает проект:

Подразделение Ubisoft Film & Television дала 10 студиям и их талантам «карт-бланш» поиграться с персонажами Rabbids. Разводы, видеоигры, потребление, социальные сети… В этом многогранном калейдоскопе они решают очень человечные проблемы — с юмором и не всегда уважительно.

Зрители в комментариях обратили внимание на перебивки и титры, которые вместе с форматом напоминают недавний анимационный проект Netflix «Любовь, смерть и роботы».

Похоже, вышедшая 20-минутка — это «первая ласточка» анимации Ubisoft. Ранее компания объявила, что выпустит несколько мультсериалов по своим вселенными, в том числе по Far Cry: Blood Dragon и Rayman.

Rabbids — спин-офф серии платформеров Rayman, который рассказывает про диких крликоподобных созданий, постоянно сеющих хаос.

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Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.

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