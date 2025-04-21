Кровь, метал и дракон — второй трейлер DOOM: The Dark Ages

Betehsda презентовала второй полноценный трейлер мясного шутера DOOM: The Dark Ages.
Действие игры развернется задолго до DOOM 2016 года и Eternal. Игрокам предстоит принять участие в темной и зловещей средневековой войне против сил ада. Одним из источников вдохновения для разрабочтиков стал комикс о Бэтмене.
Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ожидается полная русская локализация.
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