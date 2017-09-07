Марк Хэмилл в последнее время всё чаще распускает слухи о Люке Скайуокере в грядущем фильме «Последние джедаи». Вот и недавно в интервью изданию Empire Magazine актёр заявил, что был бы не прочь сыграть злого брата-близнеца Люка!

О, я бы очень хотел сыграть своего собственного злобного брата-близнеца. Это было бы великолепно, ведь вы, зрители, сразу и не догадались бы, что это Злой Люк. Мы могли бы видеть, как этот Люк втайне «подрывает» деятельность хороших ребят — возможно, он бы даже убил какого-нибудь второстепенного персонажа у всех на глазах. Герои бы завопили: «Что происходит, он сошёл с ума!». И потом, конечно, появился бы Добрый Люк. Марк Хэмилл

Конечно, слова актёра могут ничего не значит. Но стоит вспомнить, что в тизере «Последних джедаев» Люк произносит весьма интригующую фразу «Джедаям пора положить конец». Возможно ли, что актёр намекает на какой-то неожиданный сюжетный поворот? Естественно, это не брат-близнец, но может мы увидим тёмную сторону Люка?