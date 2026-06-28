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«Мрачные тени» возродят в виде мультсериала

Кот-император
28 июня 11:59
7
1 минута на чтение
Студия Warner Bros. Animation работает над перезапуском сериала «Мрачные тени» — очень старого, ещё 1960-х годов. Новая версия будет анимационной. Мультсериалом «Мрачные тени» займётся Лиза Холдсворт, сценаристка сериалов «Открытие ведьм» и «Робин Гуд».
Изначальные «Мрачные тени» — это готическая мелодрама, выходившая на канале ABC в 1966 — 1971 годы. Её главная героиня гувернантка Виктория приезжает работать в старинный особняк, обитатели которого во главе с Барнабасом Коллинзом — вампиры, оборотни, привидения и прочие монстры. Современному зрителю лучше всего известен полнометражный фильм, снятый Тимом Бёртоном по мотивам этого сериала.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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