Netflix приобрёл права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli — за исключением США, Канады и Японии.

В США показывать картины будет грядущий сервис от WarnerMedia HBO Max, который застолбил права в Америке ранее. Мультфильмы будут доступны на Netflix с дублированным переводом на 20 языках и с субтитрами на 28 — полный список пока неизвестен. С высокой вероятностью в нём будет и русский.

Мультфильмы будут появляться на сервисе по семь штук в месяц, первого числа.

1 февраля

  • «Небесный замок Лапута»
  • «Мой сосед Тоторо»
  • «Ведьмина служба доставки»
  • «Ещё вчера»
  • «Порко Россо»
  • «Здесь слышен океан»
  • «Сказания Земноморья»

1 марта

  • «Навсикая из Долины ветров»
  • «Принцесса Мононоке»
  • «Мои соседи Ямада»
  • «Унесённые призраками»
  • «Возвращение кота»
  • «Ариэтти из страны лилипутов»
  • «Сказание о принцессе Кагуя»

1 апреля

  • «Помпоко: Война тануки»
  • «Шёпот сердца»
  • «Ходячий замок Хаула»
  • «Рыбка Поньо на утёсе»
  • «Со склонов Кокурико»
  • «Ветер крепчает»
  • «Воспоминания Марни»

В списке нет известной «Могилы светлячков» — права на неё и на одноимённый рассказ принадлежат издательству Shinchosha Publishing.

Ранее Ghibli многократно отказывалась от предложений опубликовать свои работы на стриминг-сервисах. Впрочем, теперь руководство всё же прислушалось к поклонникам.

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