Netflix приобрёл права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli — за исключением США, Канады и Японии.

В США показывать картины будет грядущий сервис от WarnerMedia HBO Max, который застолбил права в Америке ранее. Мультфильмы будут доступны на Netflix с дублированным переводом на 20 языках и с субтитрами на 28 — полный список пока неизвестен. С высокой вероятностью в нём будет и русский.

Мультфильмы будут появляться на сервисе по семь штук в месяц, первого числа.

1 февраля

«Небесный замок Лапута»

«Мой сосед Тоторо»

«Ведьмина служба доставки»

«Ещё вчера»

«Порко Россо»

«Здесь слышен океан»

«Сказания Земноморья»

1 марта

«Навсикая из Долины ветров»

«Принцесса Мононоке»

«Мои соседи Ямада»

«Унесённые призраками»

«Возвращение кота»

«Ариэтти из страны лилипутов»

«Сказание о принцессе Кагуя»

1 апреля

«Помпоко: Война тануки»

«Шёпот сердца»

«Ходячий замок Хаула»

«Рыбка Поньо на утёсе»

«Со склонов Кокурико»

«Ветер крепчает»

«Воспоминания Марни»

В списке нет известной «Могилы светлячков» — права на неё и на одноимённый рассказ принадлежат издательству Shinchosha Publishing.

Ранее Ghibli многократно отказывалась от предложений опубликовать свои работы на стриминг-сервисах. Впрочем, теперь руководство всё же прислушалось к поклонникам.