Netflix приобрёл права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli — за исключением США, Канады и Японии.
В США показывать картины будет грядущий сервис от WarnerMedia HBO Max, который застолбил права в Америке ранее. Мультфильмы будут доступны на Netflix с дублированным переводом на 20 языках и с субтитрами на 28 — полный список пока неизвестен. С высокой вероятностью в нём будет и русский.
Мультфильмы будут появляться на сервисе по семь штук в месяц, первого числа.
1 февраля
- «Небесный замок Лапута»
- «Мой сосед Тоторо»
- «Ведьмина служба доставки»
- «Ещё вчера»
- «Порко Россо»
- «Здесь слышен океан»
- «Сказания Земноморья»
1 марта
- «Навсикая из Долины ветров»
- «Принцесса Мононоке»
- «Мои соседи Ямада»
- «Унесённые призраками»
- «Возвращение кота»
- «Ариэтти из страны лилипутов»
- «Сказание о принцессе Кагуя»
1 апреля
- «Помпоко: Война тануки»
- «Шёпот сердца»
- «Ходячий замок Хаула»
- «Рыбка Поньо на утёсе»
- «Со склонов Кокурико»
- «Ветер крепчает»
- «Воспоминания Марни»
В списке нет известной «Могилы светлячков» — права на неё и на одноимённый рассказ принадлежат издательству Shinchosha Publishing.
Ранее Ghibli многократно отказывалась от предложений опубликовать свои работы на стриминг-сервисах. Впрочем, теперь руководство всё же прислушалось к поклонникам.
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