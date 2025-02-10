Мультфильм «Нэчжа 2» заработал 1 млрд долларов — и это только в Китае!

Мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал
первым проектом, который собрал более 1 млрд долларов на одном рынке. Лента заработала в Китае свыше 7,58 млрд юаней (около 1,04 млрд долларов).
«Нэчжа 2» также стал первым не голливудским фильмом, который присоединился к клубу миллиардеров, и быстро вошел в десятку лучших анимационных фильмов по всему миру. Это также 13-й фильм, чьи сборы превысили 1 млрд долларов за пределами Северной Америки.
Аналитики прогнозируют, что на этой неделе касса «Нэчжа 2» доберется до отметки в 1,48 млрд долларов.