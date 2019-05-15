Disney показал трейлер нового мультсериала «Амфибия» и назвал дату выхода — 17 июня. Шоу расскажет про самовлюблённую 13-летнюю девочку по имени Энн, которая волшебным образом попадает в выдуманный мир Amphibia, где живёт лягушачий народец. Благодаря разумному розовому лягушонку по имени Сприг девочка станет героиней и поймёт больше о настоящей дружбе.

Шоураннер мультсериала — Мэтт Брейли, режиссёр и раскадровщик «Гравити Фолз». Шоу уже продлили на второй сезон.