Disney показал трейлер нового мультсериала «Амфибия» и назвал дату выхода — 17 июня. Шоу расскажет про самовлюблённую 13-летнюю девочку по имени Энн, которая волшебным образом попадает в выдуманный мир Amphibia, где живёт лягушачий народец. Благодаря разумному розовому лягушонку по имени Сприг девочка станет героиней и поймёт больше о настоящей дружбе.

Шоураннер мультсериала — Мэтт Брейли, режиссёр и раскадровщик «Гравити Фолз». Шоу уже продлили на второй сезон.

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 28.04.2019

Он начнёт выходить уже летом этого года.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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