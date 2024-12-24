Аналитики назвали «Аркейн» финансовой неудачей. В Riot с этим не согласны

23 декабря издание Bloomberg выпустило материал, в котором аналитики назвали «Аркейн» финансовой неудачей для Riot.
Два сезона с учетом маркетинга стоили около 250 миллионов долларов. При этом Netflix заплатил примерно 3 миллиона за каждый эпизод. Инсайдеры отметили, что у Riot изначально не было четкого плана возмещения расходов до запуска шоу.
Но главная проблема, по мнению аналитиков, заключается в том, что «Аркейн» не помог привлечь много новых игроков. Из-за этого само существование анимационного сериала вызывает вопросы у некоторых сотрудников.
Однако Riot славится щедрыми тратами на поддержание вовлеченности своих игроков. К примеру, киберспортивное подразделение не приносило прибыли компании больше десяти лет.
Представитель Riot прокомментировал это так:
Для нас самое важное — долгосрочное вовлечение и удержание игроков. Riot всегда фокусировалась на создании игр и впечатлений, которыми игроки могли бы наслаждаться годами. И «Аркейн» — часть этого масштабного видения.
Вскоре после выхода статьи высказался сооснователь Riot Марк Меррилл.
Марк Меррилл
Нам говорили, что высококачественные бесплатные игры не сработают. Что в киберспорте нет смысла. Что наша музыка — это безумная инициатива. Теперь говорят, что «Аркейн» того не стоил. Эти люди думают, что мы делаем штуки вроде «Аркейна», чтобы продавать скины. В действительности же мы продаем скины, чтобы делать штуки вроде «Аркейна». <...> Всегда ли мы делаем все правильно? Нет. Но мы не зацикливаемся на краткосрочной выгоде. Мы сосредоточены на том, чтобы игроки получали исключительную ценность от нас в долгосрочной перспективе — снова и снова. Игрокам понравился «Аркейн». Так что нам он тоже нравится.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.