Аналитики назвали «Аркейн» финансовой неудачей. В Riot с этим не согласны

Нам говорили, что высококачественные бесплатные игры не сработают. Что в киберспорте нет смысла. Что наша музыка — это безумная инициатива. Теперь говорят, что «Аркейн» того не стоил. Эти люди думают, что мы делаем штуки вроде «Аркейна», чтобы продавать скины. В действительности же мы продаем скины, чтобы делать штуки вроде «Аркейна». <...> Всегда ли мы делаем все правильно? Нет. Но мы не зацикливаемся на краткосрочной выгоде. Мы сосредоточены на том, чтобы игроки получали исключительную ценность от нас в долгосрочной перспективе — снова и снова. Игрокам понравился «Аркейн». Так что нам он тоже нравится.