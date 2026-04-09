«Мы врежемся в Сатурн» — трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»

Вышел полноценный трейлер лайв-экшен фильма по «Смешарикам» с подзаголовком «Сквозь вселенные».
По сюжету герои обнаруживают устройство, благодаря которому они пробуждаются в реальном мире, где им грозит опасность. На самом деле они находятся на космическом корабле, который вот-вот потерпит крушение.
Сценарий написал Сергей Лукьяненко, а в актерском составе числятся Людмила Артемьева, Иван Агапов, Ян Цапник, Александр Лыков, Николай Добрынин и другие.
Премьера состоится 6 августа.
