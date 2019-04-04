Как и было обещано, на CrowdRepublic стартовал предзаказ книги игрока и стартового набора пятой редакции Dungeons & Dragons.

Эта итерация правил увидела свет ещё в далёком 2014 году, однако компания Wizards of the Coast несколько лет никому попросту не давала лицензию на издание, и лишь недавно книги стали официально переводиться по всему миру. Пятая редакция — самая актуальная на сегодняшний день — до сих пор активно поддерживается авторами. По ней регулярно выходят большие дополнения, бестиарии с новыми чудовищами, книги с объёмными кампаниями, сценарии в рамках Лиги приключенцев и множество контента, как от поклонников, так и от лицензированных авторов. Как вам, допустим, «Властелин колец» по правилам D&D?

Как и в любой настольной ролевой игре, здесь вы берёте на себя роли вымышленных персонажей. В D&D, фэнтезийной игре, речь идёт о приключениях архетипичных героев вроде воина, плута, волшебника или жреца. Всего в Книге игрока вы найдёте описания:

9 рас: от людей и эльфов до драконорожденных и тифлингов, для некоторых введены подрасы (например, дроу);

12 классов: от воина и следопыта до монаха и друида, почти для каждого предусмотрено по 2-3 ветви специализации;

13 предысторий, характеризующих персонажа, и правила по созданию собственных предысторий;

опциональных правил с чертами и мультиклассированием;

многих других дополнительных правил, включая подробные объяснения, как сражаться, как исследовать подземелья и тому подобное.

А в коробку Базового набора входят:

Буклет с основными сокращёнными правилами — включён не весь список снаряжения и заклинания. Механика без изменений.

Пять готовых персонажей — два воина, волшебник, жрец и плут. Герои расписаны не только «на старте», а вплоть до пятого уровня. Кроме того, для каждого выбрана предыстория и связи с жителями Фандалина, начального города.

Приключение «Затерянные копи Фандельвера» с геймплеем на 12-16 часов. Это не линейный сценарий с последовательностью сцен, а зарисовка, в которой описаны город, местные жители, опасности, противники. Персонажи вольны действовать по своему усмотрению, а задача ведущего — познакомить их с миром вокруг.

6 игральных костей.

Hobby World обещают доставить Книгу игрока в августе, но это срок «с запасом». Базовый набор уже близок к отправке в печать, а по Книге игрока ещё предстоит согласование с правообладателем — от этого зависит срок доставки. Возможно, согласовать удастся раньше.

Стартовый набор обойдётся в 1690 рублей (РЦЦ 1990 рублей), а за Книгу игрока просят 3190 рублей (РЦЦ 3990 рублей). Из аксессуаров на старте кампании доступна только ширма мастера, позднее добавят карты заклинаний и особых способностей. Кампания будет идти 40 дней.