Hobby World на CrowdRepublic открыли предзаказ стартового набора настольной ролевой игры Shadowrun — сплава традиционного киберпанка в духе Уильяма Гибсона и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта с фэнтезийными элементами вроде магии, эльфами, астралом и драконами. Издатель планирует всерьёз заняться линейкой самой свежей — шестой — редакции этой игры, и стартует всё с базового набора.
В Shadowrun игроки берут на себя роли бегущих — профессиональных наёмников, которые выполняют сложные и порой секретные задания, например, по добыче данных, охране груза, сопровождению важных «шишек» и тому подобных.
В основе системы правил лежит механика запаса кубиков. Игрок кидает кубики по сумме значения атрибута и навыка, а затем выбирает те, на которых выпали «5» и «6». Задача — набрать несколько успехов, обычно от до 1 до 5. Иногда персонажам придётся совершать встречные проверки — например, в случае, когда один скрывается, а другой выслеживает.
В состав стартового набора входят:
- буклет на четыре страницы с базовой информацией;
- правила быстрого старта;
- приключение «Королевская битва»;
- четыре готовых персонажа;
- 55 карточек снаряжения;
- двусторонняя карта-постер;
- 12 фирменных кубиков.
Обойдётся всё это в 1350 рублей. В рамках предзаказа можно заказать дополнительные комплекты кубиков. Если проект соберёт 300 тысяч рублей, то редакция переведёт материалы по пятому персонажу-риггеру (его выложат отдельно). Сверхцель на 450 тысяч рублей — четыре павна персонажей, которых положат в коробку с игрой.
Ориентировочная дата доставки — май 2020-го.
Кроме того, издатель планирует выпустить не только «Стартовый набор», но и основную книгу правил. А в будущем свет увидят три художественные книги по вселенной.
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