Hobby World на CrowdRepublic открыли предзаказ стартового набора настольной ролевой игры Shadowrun — сплава традиционного киберпанка в духе Уильяма Гибсона и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта с фэнтезийными элементами вроде магии, эльфами, астралом и драконами. Издатель планирует всерьёз заняться линейкой самой свежей — шестой — редакции этой игры, и стартует всё с базового набора.

В Shadowrun игроки берут на себя роли бегущих — профессиональных наёмников, которые выполняют сложные и порой секретные задания, например, по добыче данных, охране груза, сопровождению важных «шишек» и тому подобных.

В основе системы правил лежит механика запаса кубиков. Игрок кидает кубики по сумме значения атрибута и навыка, а затем выбирает те, на которых выпали «5» и «6». Задача — набрать несколько успехов, обычно от до 1 до 5. Иногда персонажам придётся совершать встречные проверки — например, в случае, когда один скрывается, а другой выслеживает.

В состав стартового набора входят:

буклет на четыре страницы с базовой информацией;

правила быстрого старта;

приключение «Королевская битва»;

четыре готовых персонажа;

55 карточек снаряжения;

двусторонняя карта-постер;

12 фирменных кубиков.

Обойдётся всё это в 1350 рублей. В рамках предзаказа можно заказать дополнительные комплекты кубиков. Если проект соберёт 300 тысяч рублей, то редакция переведёт материалы по пятому персонажу-риггеру (его выложат отдельно). Сверхцель на 450 тысяч рублей — четыре павна персонажей, которых положат в коробку с игрой.

Ориентировочная дата доставки — май 2020-го.

Кроме того, издатель планирует выпустить не только «Стартовый набор», но и основную книгу правил. А в будущем свет увидят три художественные книги по вселенной.