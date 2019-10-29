19-20 октября в Москве в девятый раз прошёл фестиваль настольных ролевых игр «Ролекон». Он совмещает традиционную игротеку на несколько десятков столов (в этот раз около 40 одновременных игр) и фан-зону, где поклонники НРИ могут приобрести книги, настолки, карты и другие аксессуары, а также послушать лекции по теме. На фестиваль также приехали и представители издательств — Hobby World, «Студии 101» и «Пандоры Бокс», которые поделились планами на конец 2019-2020 год. Судя по анонсам, нас ждёт засилье самых разных игр — осталось только выкроить время.

Hobby World

Dungeons and Dragons

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 1

До конца года издательство выпустит три основных тома самой популярной настольной ролевой игры — «Книгу правил», «Энциклопедию чудовищ» и «Руководство мастера подземелий». Кроме того, свет увидят заявленные на CrowdRepublic аксессуары вроде карт заклинаний. В 2020-м HW готовит к релизу большое приключение «Вотердип: Драконий куш» — сценарий в жанре городского фэнтези с яркими персонажами и описанием фэнтезийного мегаполиса.

Читайте также

Все книги Dungeons & Dragons 5 редакции: миры, приключения и дополнения 18

Все книги Dungeons & Dragons 5-й редакции: миры, приключения и дополнения

 09.05.2019

Первая часть объёмного материала, посвящённого пятой редакции D&D. Рассказываем обо всех вышедших книгах, в том числе дополнениях и путеводителях по мирам.

Dungeons & Dragons: 5 редакция для чайников. Как это работает

Dungeons & Dragons: 5-я редакция для чайников. Как это работает

 13.05.2019

Пять ключевых особенностей пятой редакции — от системы преимуществ/помех и универсального бонуса умения до работы с архетипами классов.

Pathfinder 2e

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 2

Вторая редакция ещё одной самой популярной ролевой игры. Новая версия правил сумела сохранить гибкий подход предшественницы и богатый тактический выбор, но при этом наконец-то избавилась от проблем времён D&D 3.5 и структурировала многие элементы геймплея.

Предзаказ Pathfinder 2e уже завершился, книга в переводе, её выпустят ориентировочно осенью 2020-го. В январе начнётся работа над «Бестиарием» ко второй редакции, его планируют издать в начале 2021-го. Кроме того, HW готовят аксессуары вроде ширмы ведущего, карт состояний, поля и бесплатного приключения.

Читайте также

Pathfinder 2e: что изменилось во второй редакции? 14

Pathfinder 2e: что изменилось во второй редакции?

 04.10.2019

Оковы устаревшей D&D 3.5 наконец-то сброшены!

Pathfinder (первая редакция)

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 3

Первую редакцию Pathfinder издательство тоже не собирается забрасывать — в работе три главы большого приключения «Расколотая звезда», в котором искатели приключений снова спасают Варисию от страшной угрозы — для чего им нужно собрать шесть обломков древнего артефакта и не дать ему попасть в плохие руки. Сейчас открыто «второе дыхание», где ещё можно вложиться в проект. Книги начнут поставлять в 2020-м.

Издательство подчёркивает — в планах выпускать книги по первой редакции пока это будет востребовано.

Читайте также

Ролевая игра Pathfinder. Серия «Расколотая звезда»

crowdrepublic.ru
Серия приключений, продолжающая историю «Возвращения Рунных Властителей»

Starfinder

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 6

Starfinder — космическая фэнтезийная ролевая игра, действие которой разворачивается, по сути, всё в той же вселенной Pathfinder, но только спустя многие годы. Знакомые фэнтезийные народы (да и не только они) вышли в космическое пространство и начали покорять и изучат знакомые миры. В её основе тоже лежит классово-уровневая система d20 — со своими классами, темами и подмеханиками вроде правил по сражениями звездолётов.

Hobby World планируют также активно поддерживать и третью игру компании Paizo (она же выпускает обе редакции Pathfinder). К изданию готовится книга «Миры соглашения», которая больше рассказывает о планетах, станциях, видах и фракциях, с которыми могут взаимодействовать персонажи. Она поступит в продажу в начале 2020-го, а следом начнётся работа над серией приключений из трёх частей Against the Aeon Throne.

Читайте также

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

 18.04.2018

Рассказываем, что изменилось в новой игре в жанре космического фэнтези от создателей Pathfinder. За кого можно играть, какие правила появились и кому понравится.

Shadowrun: Шестой мир

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 4

Shadowrun — ставшая классической настольная ролевая игра, которая сочетает элементы киберпанка (мрачное дистопическое будущее, сети, импланты, корпорации и многое другое) с фэнтезийными клише (эльфы, магия, астрал и тому подобное). Мир и правила Shadowrun развиваются многие годы, по ней выходили художественные книги, видеоигры, а летом свет увидела новейшая, шестая редакция правил, которую локализуют и у нас.

Издатель планирует выпустить не столько «Стартовый набор» (уже вот-вот) и основную книгу правил (в скором времени), но и цикл «художки», который помогут погрузиться в альтернативный мир будущего. Три книги увидят свет ориентировочно вместе с релизом игры. Сейчас издательство совместно с авторами шестой редакции Shadowrun ведёт работу над ошибками англоязычного издания, чтобы включить в русское издание обновлённые правила.

Кампания «Стартового набора» начнётся 30 октября. В него входят небольшая книга правил, поле, карты, листы прегенов и набор кубиков. Обойдётся коробка в 1350 рублей.

Читайте также

Catalyst анонсировали шестую редакцию настольной ролевой игры Shadowrun

Catalyst анонсировали шестую редакцию настольной ролевой игры Shadowrun

 02.05.2019

Hobby World займётся локализацией.

The Witcher Tabletop RPG

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 5

The Witcher RPG — игра от создателей Cyberpunk 2020 по вселенной Анджея Сапковского, разработку которой консультировала команда CD Projekt Red (авторы видеоигр). В ней участники смогут взять на себя роли обитателей мира — хоть торговцев, хоть колдунов, хоть самих ведьмаков — и лично встретиться с опасными чудищами и знакомыми персонажами. Вместе с книгой издательство планирует выпустить бесплатный буклет Easy mode, который включает упрощённые правила и небольшое приключение приключение. Вероятно, The Witcher RPG сразу поступит в продажу, без предзаказа.

Читайте также

Hobby World объявили о выходе на русском языке ролевой игры по «Ведьмаку»

Hobby World объявили о выходе на русском языке ролевой игры по «Ведьмаку»

 28.08.2019

Перевод уже в работе. Релиз в первом квартале 2020-го.

Call of Cthulhu

Shadowrun, Fallot, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издательств с «Ролекона 2019» 7

Одна из самых известных и самых старых настольных ролевых игр, которая показала, что играть в воображении можно не только в подземелий и драконов, но и в расследования и мистику. Call of Cthulhu от Chaosium насчитывает уже семь редакций правил. В основе самой новой версии правил лежит ставшая уже классической для серии механика d100 (в духе Warhammer).

В первой половине 2020-го издательство выпустит «Стартовый набор», куда входят вводное соло-приключение, описание базовых правил, три сценария (примерно на 12 часов геймплея), пять готовых бланков персонажей, пустые бланки персонажей, набор из семи десятигранных игральных костей и раздаточные материалы. Во втором полугодии свет увидит Keeper Rulebook, книга правил для ведущего — параллельно с ней HW выпустит несколько аксессуаров. А весной запланировано издание художественного артбука-бестиария S. Petersen’s Field Guide to Lovecraftian Horrors, который описывает 53 существ. Игромеханики в книге нет, зато прилагаются полноцветные иллюстрации. Книги Call of Cthulhu Investigator Handbook — руководства для игроков — в планах нет.

Читайте также

Аркхем, Данвич, Инсмут: путеводитель по мрачным городам Лавкрафта 1

Аркхэм, Данвич, Инсмут: путеводитель по мрачным городам Лавкрафта

 20.06.2019

Первая часть нашего путеводителя: зловещие городки Новой Англии, где таится зло.

Genesys

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019»

Genesys — универсальная система правил от Fantasy Flight Games, которая подходит для любого антуража. Игра использует собственный набор игральных костей с особыми значениями-символами — их издатель тоже будет продавать. В книге правил приведены несколько жанров вроде фэнтезийного и фантастического, а FFG уже успели выпустить материалы по мирам Терринот и Android, в которых разворачивается действие их настолок. HW отдельно уточнили, что пока в планах нет игр по «Звёздным войнам» и «Легенде пяти колец», которые опираются на ту же систему правил.

«Студия 101»

«Мир Тьмы»

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 1

Издательство планирует поддерживать параллельно две линейки — классические правила «Мира Тьмы» и новых «Вампиров» v5. Вот как выглядит список материалов:

  • «Подменыши: Грёза. Классические правила (C20)» — линейка Мира Тьмы, рассказывающая мире фэйри, где игроки берут на себя роли пробудившихся подменышей, чья жизнь связана, с одной стороны, с привычным миром смертных, а с другой — с волшебным королевством, где обитают сказочные создания, творится магия и царят монархические порядки. Речь идёт об переиздании C20, по сути, самой полной редакции правил, включающей описание разных видов и магических способностей.
  • «Вампиры: Маскарад. Пятая редакция (V5)» — самая современная линейка Мира Тьмы, действие которой разворачивается в альтернативном 2018 году. Заговор вампиров раскрыт, и теперь многие правительства знают об их существовании. Камарилья сплотилась, объявив врагами всех вампиров вне своей фракции. Игра отличается от классической версией обновлёнными правилами и магистральным сюжетом.
  • «Охота на охотников» (V20: Hunters Hunted II) — переиздание ещё одной линейки Мира Тьмы, где игроки возьмут на себя роли охотников на вампиров. Книга содержит практические советы, описание тактик, обновлённое описание сверхъестественных способностей, а также информацию по организациям охотников вроде Инквизиции.

Также «Студия 101» собирается поддерживать классическую версию «Вампиров» (книгу представят уже на «Игроконе») различными дополнениями — конкретных на презентации не озвучили. А также, в рамках эксперимента, издатель выпустит две настольные игры во вселенной — «Кровавый гамбит» (Prince’s Gambit, 6,9 на BGG) и «Вампиры: Извечная борьба» (Vampire: The Eternal Struggle, 7,2 на BGG). Первая — это кооперативная карточная игра, где игроки берут на себя роли представителей Камарильи и пытаются найти шпионов Шаббата. Вторая — уже ставшая классикой игра Ричарда Гарфилда (автор MtG), коллекционная карточная игра, разработанная с учётом ошибок «Магии» и ориентированная на большее количество участников. В 2018-м её снова начали печатать, теперь она доберётся и до нас.

Читайте также

Мир тьмы: история вселенной вампиров, так похожей на нашу

Мир Тьмы: история вселенной вампиров, так похожей на нашу

 27.11.2018

Как менялась Vampire: The Masquerade от редакции к редакции, и как мир тёмного фэнтези стал злободневным кривым зеркалом реальности.

«Мутанты»

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 2

В планах «Студии 101» издать по этой игре «всё, до чего сможем дотянуться». В 2018-м уже свет увидела первая книга «Мутанты. Точка отсчёта», где игроки брали на себя роль выживших мутантов в постапокалиптическом мире, а теперь линейку расширят книги, где можно сыграть за представителей других видов.

  • «Мутанты. Питомник Альфа» (Mutant Year Zero: Genlab Alpha) — это расширение включает дополнительные правила по новым ролям для персонажей игроков, описание новых мутаций, а также добавляет сразу несколько видов зверомутантов вроде гуманоидных обезьян. Кроме того, книга содержит описание питомника-тюрьмы и сюжет, повествующий о побеге отряда. А дополнительный раздел объяснит, как совместить книгу с базовыми «Мутантами».
  • «Мутанты. Мехатрон» (Mutant Year Zero: Mechatron) — второе расширение, которое добавляет правила игры за роботов. Вместо системы мутаций — особое создание персонажа-машины по частям. Книга содержит детальное описание убежища «Мехатрон» и кампанию, которая рассказывает о конфликте, что угрожает существованию центра машин. Также авторы описали, как связать роботов с базовыми «Мутантами».
  • «Мутанты. Убежище» (Mutant Year Zero: Elysium) — третье большое расширение, которое добавляет возможность сыграть за выживших обычных людей в этом постапокалиптическом мире. Новые правила добавляют сеть контактов, позволяющих обращаться к могущественным союзникам, а сама книга содержит подробную информацию об анклаве «Убежище I» и конфликте с другими анклавами. В кампании приведена новая механика, которая даёт игрокам возможность  управлять другими поселениями. Финальный раздел рассказывает, как объединить мутантов, зверомутантов, роботов и людей в единую кампанию.
  • «Мутанты. Мраморные болота» — эксклюзивный путеводитель на русском языке, выполненный в духе мини-дополнений «Мёртвое синее море» и «Логово рептилоидов» со своими персонажами, локациями и сюжетной линией. За основу издатель возьмёт карту постапокалиптического Санкт-Петербурга — её можно оценить на сайте.

Читайте также

В поисках рая: обзор настольной ролевой игры «Мутанты. Точка отсчёта»

В поисках рая: обзор настольной ролевой игры «Мутанты. Точка отсчёта»

 17.02.2019

В этой настольной ролевой игре сочетаются привычное исследование заражённых пустошей и элементы градостроительного симулятора.

Другие игры Fria Ligan

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 3

Издатель планирует выпустить ещё две игры от тех же авторов, в основе которых лежит схожая система правил — «Точка отсчёта» (Year Zero). Она же используется в космической игре «Кориолис. Третий горизонт».

  • «О детях и роботах» (Tales from the Loop) — настольная ролевая игра, действие которой разворачивается в альтернативные 80-е, где человечество изобрело магнетринный эффект. Он позволил в совершенстве развить машиностроение и роботостроение. Участники берут на себя роли детей и подростков, живущих в маленьком городке и сталкивающимися с разными проблемами: от бытовых неурядиц и драк на школьном дворе до технологических аномалий. Название перевода пока черновое. В декабре издательство «Эксмо» выпустит артбук Tales from the Loop — по сути, набор иллюстраций художника в той же вселенной, некоторые из них пересекаются с рисунками из книги правил. «Эксмо» перевело название артбука как «Байки из Петли».
  • «Запретные земли» (Forbidden Lands) — фэнтезийная ролевая игра про исследование магического мира, пережившего катастрофу. Авторы попытались совместить современные правила с духом «старой школы», где игроки сами изучают глобальную карту и составляют маршрут путешествия. Разработчики сделали упор на подробную механику путешествий и управление крепостью. В итогах 2018 года мы назвали эту игру лучшей на английском языке.

Остальные игры

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 4

Отдельным списком — другие упомянутые на презентации игры и дополнения.

  • «Дневник авантюриста 3.5» (Savage Worlds Adventure Edition) — переиздание книги под новую редакцию правил, которая вышла на английском языке в январе 2019 года и значительно обновила многие аспекты системы.
  • «Легион клинков» (Band of Blades) — настольная ролевая игра в духе «Чёрного отряда» Глена Кука, в основе которой лежат правила «Клинков во тьме», только-только изданной на русском языке. Это тёмное военное фэнтези, рассказывающее об отступающем отряде наёмников, за которым идут живые мертвецы. Правила описывают семь специалистов, разные роли отряда и особые миссии, которые выполняют персонажи игроков. Сами «Клинки во тьме» тоже не останутся в стороне — издатель продолжит выпускать для игры различные дополнения.
  • Warhammer Fantasy Roleplay 4 — после выхода основной книги и стартового набора «Студия 101» собирается выпустить все приключения, включая Enemy Within. Во время работы над основной книгой правил студия попытается успеть выпустить параллельно ещё и приключение.
  • «Авантюрный век» — ролевая игра, которую издатель описывает как «„Седьмое море“ в реальном историческом сеттинге с щепоткой мистики, авантюр и магии». Эта приключенческая игра а-ля «Три мушкетёра» будет опираться на правила «Точка отсчёта» («Кориолис», «Мутанты»).
  • «Зов Аркхема», «Побег из неведомого Кадата» и «Кремниевые боги» — три авторских проекта самой «Студии 101», которые используют собственную систему правил «Кадат». В её основе лежит дескрипторная механика и дайспул — игрок совершает заявку и набирает кубики в соответствии с аспектами своего героя. «Зов Аркхема» посвящена лавкрафтианским сюжетам, в «Побеге» игроки берут на себя роли сбежавших божеств, а «Кремнивые боги» представляет собой классический киберпанк в духе произведений Уильяма Гибсона.
  • «Корпорация АД» — авторский игровой мир, использующий систему правил «Дневник авантюриста», выйдет лишь после обновления основной книги. Подробностей нет.
  • «Тёмные болота» — игра в сеттинге мрачного славянского фэнтези, в основе которой — движок Powered by the Apocalypse (используется в играх «Городских легенды», «Постапокалипсис», Dungeon World). Предназначена для стилей «песочницы» и dungeoncrawl, напоминает The Witcher, Darkest Dungeon, Battle Brothers и Mordheim. Последнюю версию можно скачать в сообществе проекта.
  • «Красная Земля» — альтернативная история периода Гражданской войны 1917 года в России, своего рода мистический и мифологический истерн. Первоначально игра вышла для системы правил «Дневник авантюриста», теперь правила готовят для «Точки отсчёта» (игра на приземлённом уровне) и системы Fate Core (игра за обладателей сверхспособностей и ярких приверженцев идеологии, обладающих немалым влиянием на других).

«Пандора Бокс»

Fallout: Wasteland Warfare

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 5

Студия готовит объединённый предзаказ двух проектов во вселенной Fallout — настольной игры с миниатюрами (скирмиш-варгейм) Wasteland Warfare и настольную ролевую игру Wasteland Warfare RPG («Fallout: Война в Пустоши»). Компоненты обеих игр совместимы, поэтому «Пандора» решила объединить обе игры в рамках одной кампании — в её ходе участники смогут заказать именно те компоненты, которые им нужны. Например, книгу правил игры и один конкретный набор миниатюр. Предзаказ стартует 31 октября.

В стартовый набор настольной игры с миниатюрами «Fallout: Война в Пустоши» входят миниатюры выживших и супермутантов, а также карточки персонажей, карточки предметов, более 100 жетонов, линейки, гравированные кубики, две книги правил и книга приключений. Стартер рассчитан на двух человек, которые могут играть друг против друга и вместе против игры, также можно играть против игры в одиночку.

Ролевая игра является отдельным продуктом, но при этом может использовать миниатюры и другие компоненты стартового набора игры с миниатюрами для сражений (но это не обязательно). Единственное что потребуется — особые гравированные кубики, которые можно будет купить в ходе предзаказа отдельно.

Остальные проекты

Shadowrun, Fallout, Vampire the Masquerade v5 и многое другое — анонсы издателей с «Ролекона 2019» 6

«Пандора» также поделилась планами на остальные ролевые проекты, которые включают поддержку уже вышедших игр.

  • «Мышиная стража» (Mouse Guard) — настольная ролевая игра по вселенной одноимённого комикса Дэвида Питерсена, в которой участники берут на себя роли разумных грызунов, защищающих родную землю от различных угроз. Студия собирается выпускать колоды с NPC и ширмы для ведущих — в них войдёт информация по временам года, конфликтам, помощи персонажам и навыкам.
  • «Звёздный путь: Приключения в космосе» (Star Trek Adventures) — лицензированная игра по вселенной Star Trek, опирающаяся на систему правил 2d20 (Mutant Chrinicles, Infinity). В ней участники берут на себя роли экипажа Звёздного флота и отправляются на различные миссии — исследовать планеты, решать конфликты и вступать, как капитан Кирк, в контакты с инопланетными формами жизни. «Пандора» начала рассылать коробку «Стартового набора» спонсорам с CrowdRepublic. А в декабре студия запустит краудфандинг на издание основной книги правил, ширм ведущего, новых миниатюр и сценариев.
  • «Приключения в Средиземье» (Adventures in Middle-earth) — игра о, собственно, приключениях в мире Толкина, действие которой разворачивается спустя пять лет после победы над Смаугом и Битвы пяти воинств. Книга опирается на правила пятой редакции Dungeons & Dragons, она совмещает лаконичный классовый подход «пятёрки» и атмосферные механики путешествий и влияния Порчи. PDF-файлы игры «Пандора» собирается отправить в мае 2020-го, а физические материалы к сентябрю. В декабре 2020-го запланирован следующий сбор средств на игру — уже для издания приключений.
  • The One Ring — ещё одна игра по Средиземью от той же команды, которая вышла ещё в 2011 году («Приключения» же вышли спустя пять лет). Она предлагает участникам более лёгкий подход к повествованию и опирается на собственные правила, в основе которых — разрешение конфликтов со меной позиций/ролей и механики путешествий и основание собственного братства. «Пандора Бокс» собирается запустить краудфандинг второй редакции игры ориентировочно в конце 2020 года — к этому времени вторая редакция выйдет на английском языке.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.