19-20 октября в Москве в девятый раз прошёл фестиваль настольных ролевых игр «Ролекон». Он совмещает традиционную игротеку на несколько десятков столов (в этот раз около 40 одновременных игр) и фан-зону, где поклонники НРИ могут приобрести книги, настолки, карты и другие аксессуары, а также послушать лекции по теме. На фестиваль также приехали и представители издательств — Hobby World, «Студии 101» и «Пандоры Бокс», которые поделились планами на конец 2019-2020 год. Судя по анонсам, нас ждёт засилье самых разных игр — осталось только выкроить время.

Hobby World

Dungeons and Dragons

До конца года издательство выпустит три основных тома самой популярной настольной ролевой игры — «Книгу правил», «Энциклопедию чудовищ» и «Руководство мастера подземелий». Кроме того, свет увидят заявленные на CrowdRepublic аксессуары вроде карт заклинаний. В 2020-м HW готовит к релизу большое приключение «Вотердип: Драконий куш» — сценарий в жанре городского фэнтези с яркими персонажами и описанием фэнтезийного мегаполиса.

Pathfinder 2e

Вторая редакция ещё одной самой популярной ролевой игры. Новая версия правил сумела сохранить гибкий подход предшественницы и богатый тактический выбор, но при этом наконец-то избавилась от проблем времён D&D 3.5 и структурировала многие элементы геймплея.

Предзаказ Pathfinder 2e уже завершился, книга в переводе, её выпустят ориентировочно осенью 2020-го. В январе начнётся работа над «Бестиарием» ко второй редакции, его планируют издать в начале 2021-го. Кроме того, HW готовят аксессуары вроде ширмы ведущего, карт состояний, поля и бесплатного приключения.

Pathfinder (первая редакция)

Первую редакцию Pathfinder издательство тоже не собирается забрасывать — в работе три главы большого приключения «Расколотая звезда», в котором искатели приключений снова спасают Варисию от страшной угрозы — для чего им нужно собрать шесть обломков древнего артефакта и не дать ему попасть в плохие руки. Сейчас открыто «второе дыхание», где ещё можно вложиться в проект. Книги начнут поставлять в 2020-м.

Издательство подчёркивает — в планах выпускать книги по первой редакции пока это будет востребовано.

Starfinder

Starfinder — космическая фэнтезийная ролевая игра, действие которой разворачивается, по сути, всё в той же вселенной Pathfinder, но только спустя многие годы. Знакомые фэнтезийные народы (да и не только они) вышли в космическое пространство и начали покорять и изучат знакомые миры. В её основе тоже лежит классово-уровневая система d20 — со своими классами, темами и подмеханиками вроде правил по сражениями звездолётов.

Hobby World планируют также активно поддерживать и третью игру компании Paizo (она же выпускает обе редакции Pathfinder). К изданию готовится книга «Миры соглашения», которая больше рассказывает о планетах, станциях, видах и фракциях, с которыми могут взаимодействовать персонажи. Она поступит в продажу в начале 2020-го, а следом начнётся работа над серией приключений из трёх частей Against the Aeon Throne.

Читайте также Starfinder vs Pathfinder: что изменилось? Рассказываем, что изменилось в новой игре в жанре космического фэнтези от создателей Pathfinder. За кого можно играть, какие правила появились и кому понравится.

Shadowrun: Шестой мир

Shadowrun — ставшая классической настольная ролевая игра, которая сочетает элементы киберпанка (мрачное дистопическое будущее, сети, импланты, корпорации и многое другое) с фэнтезийными клише (эльфы, магия, астрал и тому подобное). Мир и правила Shadowrun развиваются многие годы, по ней выходили художественные книги, видеоигры, а летом свет увидела новейшая, шестая редакция правил, которую локализуют и у нас.

Издатель планирует выпустить не столько «Стартовый набор» (уже вот-вот) и основную книгу правил (в скором времени), но и цикл «художки», который помогут погрузиться в альтернативный мир будущего. Три книги увидят свет ориентировочно вместе с релизом игры. Сейчас издательство совместно с авторами шестой редакции Shadowrun ведёт работу над ошибками англоязычного издания, чтобы включить в русское издание обновлённые правила.

Кампания «Стартового набора» начнётся 30 октября. В него входят небольшая книга правил, поле, карты, листы прегенов и набор кубиков. Обойдётся коробка в 1350 рублей.

The Witcher Tabletop RPG

The Witcher RPG — игра от создателей Cyberpunk 2020 по вселенной Анджея Сапковского, разработку которой консультировала команда CD Projekt Red (авторы видеоигр). В ней участники смогут взять на себя роли обитателей мира — хоть торговцев, хоть колдунов, хоть самих ведьмаков — и лично встретиться с опасными чудищами и знакомыми персонажами. Вместе с книгой издательство планирует выпустить бесплатный буклет Easy mode, который включает упрощённые правила и небольшое приключение приключение. Вероятно, The Witcher RPG сразу поступит в продажу, без предзаказа.

Call of Cthulhu

Одна из самых известных и самых старых настольных ролевых игр, которая показала, что играть в воображении можно не только в подземелий и драконов, но и в расследования и мистику. Call of Cthulhu от Chaosium насчитывает уже семь редакций правил. В основе самой новой версии правил лежит ставшая уже классической для серии механика d100 (в духе Warhammer).

В первой половине 2020-го издательство выпустит «Стартовый набор», куда входят вводное соло-приключение, описание базовых правил, три сценария (примерно на 12 часов геймплея), пять готовых бланков персонажей, пустые бланки персонажей, набор из семи десятигранных игральных костей и раздаточные материалы. Во втором полугодии свет увидит Keeper Rulebook, книга правил для ведущего — параллельно с ней HW выпустит несколько аксессуаров. А весной запланировано издание художественного артбука-бестиария S. Petersen’s Field Guide to Lovecraftian Horrors, который описывает 53 существ. Игромеханики в книге нет, зато прилагаются полноцветные иллюстрации. Книги Call of Cthulhu Investigator Handbook — руководства для игроков — в планах нет.

Genesys

Genesys — универсальная система правил от Fantasy Flight Games, которая подходит для любого антуража. Игра использует собственный набор игральных костей с особыми значениями-символами — их издатель тоже будет продавать. В книге правил приведены несколько жанров вроде фэнтезийного и фантастического, а FFG уже успели выпустить материалы по мирам Терринот и Android, в которых разворачивается действие их настолок. HW отдельно уточнили, что пока в планах нет игр по «Звёздным войнам» и «Легенде пяти колец», которые опираются на ту же систему правил.

«Студия 101»

«Мир Тьмы»

Издательство планирует поддерживать параллельно две линейки — классические правила «Мира Тьмы» и новых «Вампиров» v5. Вот как выглядит список материалов:

«Подменыши: Грёза. Классические правила (C20)» — линейка Мира Тьмы, рассказывающая мире фэйри, где игроки берут на себя роли пробудившихся подменышей, чья жизнь связана, с одной стороны, с привычным миром смертных, а с другой — с волшебным королевством, где обитают сказочные создания, творится магия и царят монархические порядки. Речь идёт об переиздании C20, по сути, самой полной редакции правил, включающей описание разных видов и магических способностей.

— линейка Мира Тьмы, рассказывающая мире фэйри, где игроки берут на себя роли пробудившихся подменышей, чья жизнь связана, с одной стороны, с привычным миром смертных, а с другой — с волшебным королевством, где обитают сказочные создания, творится магия и царят монархические порядки. Речь идёт об переиздании C20, по сути, самой полной редакции правил, включающей описание разных видов и магических способностей. «Вампиры: Маскарад. Пятая редакция (V5)» — самая современная линейка Мира Тьмы, действие которой разворачивается в альтернативном 2018 году. Заговор вампиров раскрыт, и теперь многие правительства знают об их существовании. Камарилья сплотилась, объявив врагами всех вампиров вне своей фракции. Игра отличается от классической версией обновлёнными правилами и магистральным сюжетом.

— самая современная линейка Мира Тьмы, действие которой разворачивается в альтернативном 2018 году. Заговор вампиров раскрыт, и теперь многие правительства знают об их существовании. Камарилья сплотилась, объявив врагами всех вампиров вне своей фракции. Игра отличается от классической версией обновлёнными правилами и магистральным сюжетом. «Охота на охотников» (V20: Hunters Hunted II) — переиздание ещё одной линейки Мира Тьмы, где игроки возьмут на себя роли охотников на вампиров. Книга содержит практические советы, описание тактик, обновлённое описание сверхъестественных способностей, а также информацию по организациям охотников вроде Инквизиции.

Также «Студия 101» собирается поддерживать классическую версию «Вампиров» (книгу представят уже на «Игроконе») различными дополнениями — конкретных на презентации не озвучили. А также, в рамках эксперимента, издатель выпустит две настольные игры во вселенной — «Кровавый гамбит» (Prince’s Gambit, 6,9 на BGG) и «Вампиры: Извечная борьба» (Vampire: The Eternal Struggle, 7,2 на BGG). Первая — это кооперативная карточная игра, где игроки берут на себя роли представителей Камарильи и пытаются найти шпионов Шаббата. Вторая — уже ставшая классикой игра Ричарда Гарфилда (автор MtG), коллекционная карточная игра, разработанная с учётом ошибок «Магии» и ориентированная на большее количество участников. В 2018-м её снова начали печатать, теперь она доберётся и до нас.

Читайте также Мир Тьмы: история вселенной вампиров, так похожей на нашу Как менялась Vampire: The Masquerade от редакции к редакции, и как мир тёмного фэнтези стал злободневным кривым зеркалом реальности.

«Мутанты»

В планах «Студии 101» издать по этой игре «всё, до чего сможем дотянуться». В 2018-м уже свет увидела первая книга «Мутанты. Точка отсчёта», где игроки брали на себя роль выживших мутантов в постапокалиптическом мире, а теперь линейку расширят книги, где можно сыграть за представителей других видов.

«Мутанты. Питомник Альфа» (Mutant Year Zero: Genlab Alpha) — это расширение включает дополнительные правила по новым ролям для персонажей игроков, описание новых мутаций, а также добавляет сразу несколько видов зверомутантов вроде гуманоидных обезьян. Кроме того, книга содержит описание питомника-тюрьмы и сюжет, повествующий о побеге отряда. А дополнительный раздел объяснит, как совместить книгу с базовыми «Мутантами».

— это расширение включает дополнительные правила по новым ролям для персонажей игроков, описание новых мутаций, а также добавляет сразу несколько видов зверомутантов вроде гуманоидных обезьян. Кроме того, книга содержит описание питомника-тюрьмы и сюжет, повествующий о побеге отряда. А дополнительный раздел объяснит, как совместить книгу с базовыми «Мутантами». «Мутанты. Мехатрон» (Mutant Year Zero: Mechatron) — второе расширение, которое добавляет правила игры за роботов. Вместо системы мутаций — особое создание персонажа-машины по частям. Книга содержит детальное описание убежища «Мехатрон» и кампанию, которая рассказывает о конфликте, что угрожает существованию центра машин. Также авторы описали, как связать роботов с базовыми «Мутантами».

— второе расширение, которое добавляет правила игры за роботов. Вместо системы мутаций — особое создание персонажа-машины по частям. Книга содержит детальное описание убежища «Мехатрон» и кампанию, которая рассказывает о конфликте, что угрожает существованию центра машин. Также авторы описали, как связать роботов с базовыми «Мутантами». «Мутанты. Убежище» (Mutant Year Zero: Elysium) — третье большое расширение, которое добавляет возможность сыграть за выживших обычных людей в этом постапокалиптическом мире. Новые правила добавляют сеть контактов, позволяющих обращаться к могущественным союзникам, а сама книга содержит подробную информацию об анклаве «Убежище I» и конфликте с другими анклавами. В кампании приведена новая механика, которая даёт игрокам возможность управлять другими поселениями. Финальный раздел рассказывает, как объединить мутантов, зверомутантов, роботов и людей в единую кампанию.

третье большое расширение, которое добавляет возможность сыграть за выживших обычных людей в этом постапокалиптическом мире. Новые правила добавляют сеть контактов, позволяющих обращаться к могущественным союзникам, а сама книга содержит подробную информацию об анклаве «Убежище I» и конфликте с другими анклавами. В кампании приведена новая механика, которая даёт игрокам возможность управлять другими поселениями. Финальный раздел рассказывает, как объединить мутантов, зверомутантов, роботов и людей в единую кампанию. «Мутанты. Мраморные болота» — эксклюзивный путеводитель на русском языке, выполненный в духе мини-дополнений «Мёртвое синее море» и «Логово рептилоидов» со своими персонажами, локациями и сюжетной линией. За основу издатель возьмёт карту постапокалиптического Санкт-Петербурга — её можно оценить на сайте.

Читайте также В поисках рая: обзор настольной ролевой игры «Мутанты. Точка отсчёта» В этой настольной ролевой игре сочетаются привычное исследование заражённых пустошей и элементы градостроительного симулятора.

Другие игры Fria Ligan

Издатель планирует выпустить ещё две игры от тех же авторов, в основе которых лежит схожая система правил — «Точка отсчёта» (Year Zero). Она же используется в космической игре «Кориолис. Третий горизонт».

«О детях и роботах» (Tales from the Loop) — настольная ролевая игра, действие которой разворачивается в альтернативные 80-е, где человечество изобрело магнетринный эффект. Он позволил в совершенстве развить машиностроение и роботостроение. Участники берут на себя роли детей и подростков, живущих в маленьком городке и сталкивающимися с разными проблемами: от бытовых неурядиц и драк на школьном дворе до технологических аномалий. Название перевода пока черновое. В декабре издательство «Эксмо» выпустит артбук Tales from the Loop — по сути, набор иллюстраций художника в той же вселенной, некоторые из них пересекаются с рисунками из книги правил. «Эксмо» перевело название артбука как «Байки из Петли».

— настольная ролевая игра, действие которой разворачивается в альтернативные 80-е, где человечество изобрело магнетринный эффект. Он позволил в совершенстве развить машиностроение и роботостроение. Участники берут на себя роли детей и подростков, живущих в маленьком городке и сталкивающимися с разными проблемами: от бытовых неурядиц и драк на школьном дворе до технологических аномалий. Название перевода пока черновое. В декабре издательство «Эксмо» выпустит артбук Tales from the Loop — по сути, набор иллюстраций художника в той же вселенной, некоторые из них пересекаются с рисунками из книги правил. «Эксмо» перевело название артбука как «Байки из Петли». «Запретные земли» (Forbidden Lands) — фэнтезийная ролевая игра про исследование магического мира, пережившего катастрофу. Авторы попытались совместить современные правила с духом «старой школы», где игроки сами изучают глобальную карту и составляют маршрут путешествия. Разработчики сделали упор на подробную механику путешествий и управление крепостью. В итогах 2018 года мы назвали эту игру лучшей на английском языке.

Остальные игры

Отдельным списком — другие упомянутые на презентации игры и дополнения.

«Дневник авантюриста 3.5» (Savage Worlds Adventure Edition) — переиздание книги под новую редакцию правил, которая вышла на английском языке в январе 2019 года и значительно обновила многие аспекты системы.

— переиздание книги под новую редакцию правил, которая вышла на английском языке в январе 2019 года и значительно обновила многие аспекты системы. «Легион клинков» (Band of Blades) — настольная ролевая игра в духе «Чёрного отряда» Глена Кука, в основе которой лежат правила «Клинков во тьме», только-только изданной на русском языке. Это тёмное военное фэнтези, рассказывающее об отступающем отряде наёмников, за которым идут живые мертвецы. Правила описывают семь специалистов, разные роли отряда и особые миссии, которые выполняют персонажи игроков. Сами «Клинки во тьме» тоже не останутся в стороне — издатель продолжит выпускать для игры различные дополнения.

— настольная ролевая игра в духе «Чёрного отряда» Глена Кука, в основе которой лежат правила «Клинков во тьме», только-только изданной на русском языке. Это тёмное военное фэнтези, рассказывающее об отступающем отряде наёмников, за которым идут живые мертвецы. Правила описывают семь специалистов, разные роли отряда и особые миссии, которые выполняют персонажи игроков. Сами «Клинки во тьме» тоже не останутся в стороне — издатель продолжит выпускать для игры различные дополнения. Warhammer Fantasy Roleplay 4 — после выхода основной книги и стартового набора «Студия 101» собирается выпустить все приключения, включая Enemy Within. Во время работы над основной книгой правил студия попытается успеть выпустить параллельно ещё и приключение.

— после выхода основной книги и стартового набора «Студия 101» собирается выпустить все приключения, включая Enemy Within. Во время работы над основной книгой правил студия попытается успеть выпустить параллельно ещё и приключение. «Авантюрный век » — ролевая игра, которую издатель описывает как «„Седьмое море“ в реальном историческом сеттинге с щепоткой мистики, авантюр и магии». Эта приключенческая игра а-ля «Три мушкетёра» будет опираться на правила «Точка отсчёта» («Кориолис», «Мутанты»).

» — ролевая игра, которую издатель описывает как «„Седьмое море“ в реальном историческом сеттинге с щепоткой мистики, авантюр и магии». Эта приключенческая игра а-ля «Три мушкетёра» будет опираться на правила «Точка отсчёта» («Кориолис», «Мутанты»). «Зов Аркхема» , «Побег из неведомого Кадата» и «Кремниевые боги» — три авторских проекта самой «Студии 101», которые используют собственную систему правил «Кадат». В её основе лежит дескрипторная механика и дайспул — игрок совершает заявку и набирает кубики в соответствии с аспектами своего героя. «Зов Аркхема» посвящена лавкрафтианским сюжетам, в «Побеге» игроки берут на себя роли сбежавших божеств, а «Кремнивые боги» представляет собой классический киберпанк в духе произведений Уильяма Гибсона.

, и — три авторских проекта самой «Студии 101», которые используют собственную систему правил «Кадат». В её основе лежит дескрипторная механика и дайспул — игрок совершает заявку и набирает кубики в соответствии с аспектами своего героя. «Зов Аркхема» посвящена лавкрафтианским сюжетам, в «Побеге» игроки берут на себя роли сбежавших божеств, а «Кремнивые боги» представляет собой классический киберпанк в духе произведений Уильяма Гибсона. «Корпорация АД» — авторский игровой мир, использующий систему правил «Дневник авантюриста», выйдет лишь после обновления основной книги. Подробностей нет.

— авторский игровой мир, использующий систему правил «Дневник авантюриста», выйдет лишь после обновления основной книги. Подробностей нет. «Тёмные болота» — игра в сеттинге мрачного славянского фэнтези, в основе которой — движок Powered by the Apocalypse (используется в играх «Городских легенды», «Постапокалипсис», Dungeon World). Предназначена для стилей «песочницы» и dungeoncrawl, напоминает The Witcher, Darkest Dungeon, Battle Brothers и Mordheim. Последнюю версию можно скачать в сообществе проекта.

— игра в сеттинге мрачного славянского фэнтези, в основе которой — движок Powered by the Apocalypse (используется в играх «Городских легенды», «Постапокалипсис», Dungeon World). Предназначена для стилей «песочницы» и dungeoncrawl, напоминает The Witcher, Darkest Dungeon, Battle Brothers и Mordheim. Последнюю версию можно скачать в сообществе проекта. «Красная Земля» — альтернативная история периода Гражданской войны 1917 года в России, своего рода мистический и мифологический истерн. Первоначально игра вышла для системы правил «Дневник авантюриста», теперь правила готовят для «Точки отсчёта» (игра на приземлённом уровне) и системы Fate Core (игра за обладателей сверхспособностей и ярких приверженцев идеологии, обладающих немалым влиянием на других).

«Пандора Бокс»

Fallout: Wasteland Warfare

Студия готовит объединённый предзаказ двух проектов во вселенной Fallout — настольной игры с миниатюрами (скирмиш-варгейм) Wasteland Warfare и настольную ролевую игру Wasteland Warfare RPG («Fallout: Война в Пустоши»). Компоненты обеих игр совместимы, поэтому «Пандора» решила объединить обе игры в рамках одной кампании — в её ходе участники смогут заказать именно те компоненты, которые им нужны. Например, книгу правил игры и один конкретный набор миниатюр. Предзаказ стартует 31 октября.

В стартовый набор настольной игры с миниатюрами «Fallout: Война в Пустоши» входят миниатюры выживших и супермутантов, а также карточки персонажей, карточки предметов, более 100 жетонов, линейки, гравированные кубики, две книги правил и книга приключений. Стартер рассчитан на двух человек, которые могут играть друг против друга и вместе против игры, также можно играть против игры в одиночку. Ролевая игра является отдельным продуктом, но при этом может использовать миниатюры и другие компоненты стартового набора игры с миниатюрами для сражений (но это не обязательно). Единственное что потребуется — особые гравированные кубики, которые можно будет купить в ходе предзаказа отдельно.

Остальные проекты

«Пандора» также поделилась планами на остальные ролевые проекты, которые включают поддержку уже вышедших игр.