На CrowdRepublic стартовал сбор средств на головоломку в духе «Пятнашек»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств по изданию логической настольной игры-головоломки «Кельтский дракон» (Celtic Dragon).

В её основе — задачки на комбинаторику и составление рисунка. Если совсем просто, то участнику нужно собрать выбранный по условию узор дракона. Одна идея лежит сразу в двух версиях игры.

Первая — нечто вроде «Пятнашек» на доске 4х4 (если вы разблокируете сверхцели, то авторы обещают увеличить доску). Один жетон вынимается, остальные можно двигать.

Вторая версия — почти то же самое, «только в 3D». Узоры собираются на кубиках, где на каждой грани нанесена часть рисунка.

При покупке любого из двух вариантов участники получат бесплатный доступ к цифровой версии. А ещё обе версии включают задачки со схемами разных уровней сложности.

Кампания будет длиться полтора месяца. Доступны несколько расцветок и комплекций игр.

Ориентировочная дата доставки — сентябрь.