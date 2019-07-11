NASA рассказали о планах продлить миссию аппаратов «Вояджер»

Космические миссии «Вояджер» — одни из самых долгосрочных за всю истории космонавтики. Они стартовали в 1977 году, их задачей было изучить планеты-гиганты. Аппараты впервые получили качественные снимки Юпитера и Сатурна, а «Вояджер-2» впервые достиг Урана и Нептуна. После этого агентство продлило миссию зондов и стало следить за ними, когда те полетели к границам Солнечной системы. В 2013-м «Вояджер-1» стал первым аппаратом, который покинул гелиосферу. Сейчас он находится на расстоянии 145 а.е от Земли, а «Вояджер-2» — на расстоянии 120 а.е.

Предполагалось, что миссия зондов продлится всего пять лет, но скоро ей исполнится уже почти 42 года. На «Вояджерах» установлены радиоизотопные генераторы с плутонием-238, у которого относительно небольшой период полураспада (87 лет). Генераторы вырабатывают энергию для научных приборов и поддерживают необходимую температуру для их работы. Сейчас генераторы вырабатывают на 40% меньше тепла, и инженеры ищут способы продлить миссию аппаратов.

Для этого они — после продолжительных обсуждений — составили план экономии энергии. В него входят в том числе отключение обогревателя датчика космических лучей на «Вояджере-2». Исследователи посчитали, что датчик уже сыграл свою главную роль — в ноябре 2018-го, когда учёные смогли отследить, что зонд покинул гелиосферу. Данные, которые предоставляли «Вояджеры», помогали учёным понять природу энергии и радиации в космосе, что в дальнейшем может помочь при подготовке пилотируемых миссий и выхода человека в космос.

Впрочем, участники команды отмечают, что прибор «Вояджера-2» работает и без обогревателя. Его отключили месяц назад, но датчик сих пор отправляет данные — даже при температуре примерно в −60 ℃ (прибор тестировали более 42 лет назад при температуре в −45 ℃). При этом исследователи подчёркивают, что прибор на другом «Вояджере» тоже работает — хотя он уже несколько лет функционирует при температуре ниже, чем на испытаниях.

Невероятно, что приборы «Вояджера» работают в таких условиях. Мы гордимся, что они выдержали испытание временем. Долгий срок службы космического аппарата означает, что мы подготовились к ситуациям, с которыми никогда раньше не сталкивались. Мы продолжим изучать все способы, чтобы дать возможность «Вояджерам» заниматься лучшей наукой. Сьюзанна Додд, проект-менеджер миссии «Вояджер»

На «Вояджере-2» работают ещё четыре прибора — два датчика плазмы, магнитометр и детектор низкоэнергетических частиц. В ближайшие годы NASA планируют последовательно отключать приборы на «Вояджерах» ради продления сроков функционирования аппаратов.

Ещё одна проблема — основные движки «Вояджера-2» постепенно приходят в негодность. Учёные хотят убедиться, что антенна зонда будет обращена к Земле, и поэтому для корректировки курса и аппарата включат резервные движки — впервые с 1989 года, когда зонд пролетал мимо Нептуна. Ранее в 2017-м эту корректировку успешно завершили для «Вояджера-1».