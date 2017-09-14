Авторы настольной ролевой игры в жанре фэнтези «Новая эра» набирают тестеров. Команда ищет игроков и ведущих НРИ, чтобы те помогли им в разработке проекта.

«Новая эра» основана на системе и сеттинге одной из первых НРИ в России — «Эра водолея». В «Новой эре» игрокам предлагается сыграть за сотрудников Института времени и отправиться на 25 тысяч лет в прошлое. Согласно сюжету, тогда на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, имеющая огромные познания в магии и колдовстве. Мортум, так агенты прозвали мир прошлого, неизбежно погибнет в катастрофе, и агенты никак не способны это изменить. Задача Института — узнать как можно больше о том времени и эпохе, потому что поглотившая Мортум катастрофа вот-вот наступит и в нашем времени.

Система правил опирается на механику «Эры водолея». В ней используется несколько шестигранных кубиков, которые нужно бросать каждую проверку. Чем больше на них выпадет, тем лучше — важна сумма выпавших значений. Но в «Новой эре» хватает и своих особенностей: в книге правил уже подробно описано несколько рас, особенностей персонажей и существ.

В будущем авторы планируют издать книгу правил тиражом в 5000 экземпляров с твёрдой обложкой. Предполагаемый объём — 272 страницы, из которых сейчас готово и оформлено 150. Команда готова работать дальше, но нуждается в тестерах. Если вам интересно попробовать новую игру и повлиять на её разработку, напишите авторам в группу «Вконтакте».