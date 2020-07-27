Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» — про эпоху Сопряжения сфер

Netflix неожиданно объявил, что работает над приквелом «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» (в оригинале — Blood Origin).

Его действие развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала. А сюжет расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

Всего в Blood Origin будет 6 эпизодов. Над ним работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра.

Сразу после анонса инсайдер Дэниел Рихтман отметил в твиттере, что у Netflix в производстве есть и другие спин-оффы по франшизе.

Напомним, в этом году должно выйти аниме «Ведьмак: Кошмар волка» про Весемира, а в 2021-м — второй сезон шоу с Генри Кавиллом.

Обновлено: Лорен Шмидт Хиссрич написала, что над приквелом работает в том числе Анджей Сапковский.