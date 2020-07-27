Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» — про эпоху Сопряжения сфер

Netflix неожиданно объявил, что работает над приквелом «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» (в оригинале — Blood Origin).
Его действие развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала. А сюжет расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.
Всего в Blood Origin будет 6 эпизодов. Над ним работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра.
Сразу после анонса инсайдер Дэниел Рихтман отметил в твиттере, что у Netflix в производстве есть и другие спин-оффы по франшизе.
Напомним, в этом году должно выйти аниме «Ведьмак: Кошмар волка» про Весемира, а в 2021-м — второй сезон шоу с Генри Кавиллом.
Обновлено: Лорен Шмидт Хиссрич написала, что над приквелом работает в том числе Анджей Сапковский.
Читайте также
В аниме «Ведьмак: Кошмар волка» появятся некоторые герои из сериала
Однако Геральта из Ривии среди них точно не будет.
СМИ: съемки второго сезона «Ведьмака» продлятся до февраля 2021 года
Портал Redanian Intelligence рассказал, что авторы «Ведьмака» от Netflix планируют завершить съемки второго сезона в феврале 2021 года. В общей сумме на съемки уйдут восемь месяцев, хотя создатели хотели ограничиться […]
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Что почитать: «Возрожденное орудие» Юн Ха Ли и продолжение «Пятого времени года»
В World of Warcraft: Shadowlands появились местные Геральт и Лютик
Бывший глава Marvel TV считал, что всем плевать на азиатских персонажей
Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG
Слух: Таркин появится в сериале по «Звёздным войнам» про Кассиана Андора
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.