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    Новости

    Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» — про эпоху Сопряжения сфер

    27 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    27.07.2020
    2394
    0 минут на чтение
    Netflix анонсировал приквел «Ведьмака» — про эпоху Сопряжения сфер

    Netflix неожиданно объявил, что работает над приквелом «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови» (в оригинале — Blood Origin).

    Его действие развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала. А сюжет расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

    Всего в Blood Origin будет 6 эпизодов. Над ним работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра.

    Сразу после анонса инсайдер Дэниел Рихтман отметил в твиттере, что у Netflix в производстве есть и другие спин-оффы по франшизе.

    Напомним, в этом году должно выйти аниме «Ведьмак: Кошмар волка» про Весемира, а в 2021-м — второй сезон шоу с Генри Кавиллом.

    Обновлено: Лорен Шмидт Хиссрич написала, что над приквелом работает в том числе Анджей Сапковский.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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