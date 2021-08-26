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    Новости

    Netflix начал тестировать раздел с играми. Пока все ОЧЕНЬ скромно

    26 августа 2021
    26.08.2021
    307
    0 минут на чтение
    Netflix начал тестировать раздел с играми. Пока все ОЧЕНЬ скромно

    Netflix начал публичное тестирование раздела с играми в своем онлайн-кинотеатре — правда, на данный момент только в Польше.

    Размах пока очень скромный, в библиотеке доступны только две мобильные игры: Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3.

    Все только-только начинается, и нам предстоит проделать еще очень много работы в ближайшие месяцы, но это первый шаг.

    Netflix обещает, что доступ к играм будет входить в подписку, а в самих тайтлах не будет ни рекламы, ни микротранзакций.

    Черновик 878
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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