Netflix начал тестировать раздел с играми. Пока все ОЧЕНЬ скромно

Netflix начал публичное тестирование раздела с играми в своем онлайн-кинотеатре — правда, на данный момент только в Польше.

Размах пока очень скромный, в библиотеке доступны только две мобильные игры: Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3.

Все только-только начинается, и нам предстоит проделать еще очень много работы в ближайшие месяцы, но это первый шаг.

Netflix обещает, что доступ к играм будет входить в подписку, а в самих тайтлах не будет ни рекламы, ни микротранзакций.