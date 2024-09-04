Netflix показал трейлер испанского триллера «Платформа 2»

научно-фантастического триллера «Платформа».





Действие разворачивается в многоуровневой тюрьме под названием «Яма», заключенные которой борются за выживание. Еду опускают сверху, а это означает, что обитателям нижних уровней почти ничего не достается. Сиквел сосредоточится на новых персонажах.







Режиссером вновь выступает Гальдер Гастелу-Уррутия. А главные роли исполняют Милена Смит («Параллельные матери») и Ховик Кеучкерян («Бумажный дом»), а также Наталия Тена («Игра престолов») и Оскар Хаэнада.







Премьера фильма состоится 4 октября.

Netflix опубликовал полноценный трейлер второй части испанского