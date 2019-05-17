Netflix заказал сериал The Magic Order по мотивам комикса Марка Миллара Кот-редактор 17.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Netflix продолжает расширять грядущую вселенную по проектам сценариста и писателя Марка Миллара. На этот раз сервис заказал сериал The Magic Order по мотивам одноимённого комикса, вышедшего в 2018 году. По данным Deadline, адаптацией займутся студия Джеймса Вана («Аквамен», «Пила», «Астрал») и Лидси Бир («Поступь Хаоса»), они же выступят продюсерами. Сам Ван поставит первый эпизод, а Бир назначена вдобавок шоураннером. The Magic Order рассказывает о пяти семействах волшебников, которые поклялись защищать наш мир от таинственного врага, который начал устранять защитников одного за другим. Днём маги — просто соседи, друзья, коллеги, но ночью они становятся заклинателями, что защищают нас от сил тьмы — пока тьма не заберёт их первой. Трейлер к комиксу Этот комикс — первый специально написанный Милларом для сервиса после того, как компания приобрела издательство Millarsworld. в 2018-м Netflix объявил об экранизации сразу пяти произведений сценариста: малоизвестные в России «Американский Иисус» и «Наследие Юпитера» станут сериалами, а «Императрицу», «Хак» и «Шарки — охотник за головами» превратят в полнометражные фильмы. Для «Наследия Юпитер» уже начали искать актёрский состав. Кроме того, в июле 2018-го Миллар анонсировал выход комикса Prodigy для Netflix — о сверхгениальном учёном, бизнесмене, стратеге, экономисте и мастере обращения с оружием, который начинает работать на правительство. А в январе 2019 года сервис запустил в работу ещё одну экранизацию — киноадаптацию комикса Reborn про 80-летнюю женщину, которая после смерти приходит в себя… в странном магическом мире. Никаких точных сроков выхода по проектам, в том числе по The Magic Order, пока не сообщается. Читайте также Как Марк Миллар взорвал Marvel и DC, задав правильные вопросы 24.12.2018 Автор «Пипца», «Кингсмена», «Гражданской войны» и «Старика Логана» своими работами уничтожает клише супергеройсокго жанра. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: