Netflix продолжает расширять грядущую вселенную по проектам сценариста и писателя Марка Миллара. На этот раз сервис заказал сериал The Magic Order по мотивам одноимённого комикса, вышедшего в 2018 году.

По данным Deadline, адаптацией займутся студия Джеймса Вана («Аквамен», «Пила», «Астрал») и Лидси Бир («Поступь Хаоса»), они же выступят продюсерами. Сам Ван поставит первый эпизод, а Бир назначена вдобавок шоураннером.

The Magic Order рассказывает о пяти семействах волшебников, которые поклялись защищать наш мир от таинственного врага, который начал устранять защитников одного за другим. Днём маги — просто соседи, друзья, коллеги, но ночью они становятся заклинателями, что защищают нас от сил тьмы — пока тьма не заберёт их первой.

Трейлер к комиксу

Этот комикс — первый специально написанный Милларом для сервиса после того, как компания приобрела издательство Millarsworld. в 2018-м Netflix объявил об экранизации сразу пяти произведений сценариста: малоизвестные в России «Американский Иисус» и «Наследие Юпитера» станут сериалами, а «Императрицу», «Хак» и «Шарки — охотник за головами» превратят в полнометражные фильмы. Для «Наследия Юпитер» уже начали искать актёрский состав.

Кроме того, в июле 2018-го Миллар анонсировал выход комикса Prodigy для Netflix — о сверхгениальном учёном, бизнесмене, стратеге, экономисте и мастере обращения с оружием, который начинает работать на правительство. А в январе 2019 года сервис запустил в работу ещё одну экранизацию — киноадаптацию комикса Reborn про 80-летнюю женщину, которая после смерти приходит в себя… в странном магическом мире.

Никаких точных сроков выхода по проектам, в том числе по The Magic Order, пока не сообщается.