Nintendo раскрыла цену и дату выхода Switch 2. FromSoftware показала наследника Blodborne

Nintendo провела большую презентацию, которую посвятила Switch 2 и играм к ней. Мы собрали основные детали.
Консоль:
Характеристики:
Дисплей: 7,9 дюйма LCD с поддержкой HDR
Память: 256 ГБ
Толщина корпуса: 13,9 мм
Портативный режим: до 1080p и 120 fps
Док-режим: до 4K и 60 fps
Контроллеры: магнитные Joy-Con 2, которые могут работать как мышь
Порты: два USB-C для подключения зарядки и аксессуаров.
Кнопка C, о которой многие спорили ранее, отвечает за активацию голосового чата Gamechat. Он будет работать только при активной подписке NSO. Кроме этого, Nintendo выпустит отдельную камеру и новый Pro Controller с задними лепестками.
Другие детали:
Владельцы игр для оригинального Switch смогут приобрести обновления до версий для Switch 2;
Оба поколения Switch получат функцию GameShare, позволяющую играть в мультиплеерные игры с одной копией. Для этого консоли должны находиться рядом, а игра — поддерживать эту возможность;
Switch 2 обеспечит обратную совместимость с играми для первой версии консоли, включая как физические картриджи, так и цифровые копии. Однако некоторые старые релизы могут не поддерживаться.
Запуск Nintendo Switch 2 состоится 5 июня. Стоимость консоли составит 450 долларов, за бандл с Mario Kart World просят 500 долларов.
Игры
Mario Kart World
Mario Kart World стала первым анонсом презентации. Игроков ждет новая часть рейсинга с открытым миром, кооперативом, погодными условиями и динамической сменой суток.
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The Legend of Zelda
Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшенные версии с повышенным фреймрейтом, подтянутой графикой и поддержкой HDR.
Metroid Prime 4
Metroid Prime 4 на Switch 2 будет работать в 4K и 60 FPS, а Joy-Con можно будет использовать в качестве мыши для прицеливания.
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Duskblood
FromSoftware и Хидетака Миядзаки анонсировала новую игру под названием The Duskblood. Это эксклюзив Switch 2, который выйдет в 2026 году.
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Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Также была анонсирована Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, выступающую приквелом Breath of the Wild. Релиз уже этой зимой.
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Donkey Kong Bananza
Последним крупным анонсом на презентации стал платформер Donkey Kong Bananza. Выход ожидается 17 июля.
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Список игр, которые выйдут на Switch 2:
Elden Ring (2025)
Split Fiction (5 июня)
Hitman World of Assassination (5 июня)
Hades 2
Cyberpunk 2077
Hogwarts Legacy
Street Fighter 6
Daemon x Machina
Игра про Джеймс Бонда от IO Interactive
Tony Hawk's Pro Skater 3+4
Yakuza 0 Director's Cut
Bravely Default Flying Fairy Remaster
Civilization VII
WWE 2K
NBA2K
Deltarune (1-4 части)
Final Fantasy VII Remake: Intergrade
Hollow Knight: Silksong.
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