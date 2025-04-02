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Новости

Nintendo раскрыла цену и дату выхода Switch 2. FromSoftware показала наследника Blodborne

Андрей Квасков
2 апреля 17:20
1281
3 минуты на чтение
Nintendo провела большую презентацию, которую посвятила Switch 2 и играм к ней. Мы собрали основные детали.

Консоль:

Характеристики:

  • Дисплей: 7,9 дюйма LCD с поддержкой HDR
  • Память: 256 ГБ
  • Толщина корпуса: 13,9 мм
  • Портативный режим: до 1080p и 120 fps
  • Док-режим: до 4K и 60 fps
  • Контроллеры: магнитные Joy-Con 2, которые могут работать как мышь
  • Порты: два USB-C для подключения зарядки и аксессуаров.
Кнопка C, о которой многие спорили ранее, отвечает за активацию голосового чата Gamechat. Он будет работать только при активной подписке NSO. Кроме этого, Nintendo выпустит отдельную камеру и новый Pro Controller с задними лепестками.
Другие детали:
  • Владельцы игр для оригинального Switch смогут приобрести обновления до версий для Switch 2;
  • Оба поколения Switch получат функцию GameShare, позволяющую играть в мультиплеерные игры с одной копией. Для этого консоли должны находиться рядом, а игра — поддерживать эту возможность;
  • Switch 2 обеспечит обратную совместимость с играми для первой версии консоли, включая как физические картриджи, так и цифровые копии. Однако некоторые старые релизы могут не поддерживаться.
Запуск Nintendo Switch 2 состоится 5 июня. Стоимость консоли составит 450 долларов, за бандл с Mario Kart World просят 500 долларов.

Игры

Mario Kart World

Mario Kart World стала первым анонсом презентации. Игроков ждет новая часть рейсинга с открытым миром, кооперативом, погодными условиями и динамической сменой суток.
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The Legend of Zelda

Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшенные версии с повышенным фреймрейтом, подтянутой графикой и поддержкой HDR.

Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 на Switch 2 будет работать в 4K и 60 FPS, а Joy-Con можно будет использовать в качестве мыши для прицеливания.
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Duskblood

FromSoftware и Хидетака Миядзаки анонсировала новую игру под названием The Duskblood. Это эксклюзив Switch 2, который выйдет в 2026 году.
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Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Также была анонсирована Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, выступающую приквелом Breath of the Wild. Релиз уже этой зимой.
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Donkey Kong Bananza

Последним крупным анонсом на презентации стал платформер Donkey Kong Bananza. Выход ожидается 17 июля.
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Список игр, которые выйдут на Switch 2:
  • Elden Ring (2025)
  • Split Fiction (5 июня)
  • Hitman World of Assassination (5 июня)
  • Hades 2
  • Cyberpunk 2077
  • Hogwarts Legacy
  • Street Fighter 6
  • Daemon x Machina
  • Игра про Джеймс Бонда от IO Interactive
  • Tony Hawk's Pro Skater 3+4
  • Yakuza 0 Director's Cut
  • Bravely Default Flying Fairy Remaster
  • Civilization VII
  • WWE 2K
  • NBA2K
  • Deltarune (1-4 части)
  • Final Fantasy VII Remake: Intergrade
  • Hollow Knight: Silksong.

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Андрей Квасков
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