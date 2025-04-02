Nintendo раскрыла цену и дату выхода Switch 2. FromSoftware показала наследника Blodborne

Nintendo провела большую презентацию, которую посвятила Switch 2 и играм к ней. Мы собрали основные детали.

Консоль:

Характеристики:

Дисплей : 7,9 дюйма LCD с поддержкой HDR

: 7,9 дюйма LCD с поддержкой HDR Память: 256 ГБ

256 ГБ Толщина корпуса : 13,9 мм

: 13,9 мм Портативный режим : до 1080p и 120 fps

: до 1080p и 120 fps Док-режим : до 4K и 60 fps

: до 4K и 60 fps Контроллеры : магнитные Joy-Con 2, которые могут работать как мышь

: магнитные Joy-Con 2, которые могут работать как мышь Порты: два USB-C для подключения зарядки и аксессуаров.

Кнопка C, о которой многие спорили ранее, отвечает за активацию голосового чата Gamechat. Он будет работать только при активной подписке NSO. Кроме этого, Nintendo выпустит отдельную камеру и новый Pro Controller с задними лепестками .

Другие детали:

Владельцы игр для оригинального Switch смогут приобрести обновления до версий для Switch 2;

Оба поколения Switch получат функцию GameShare, позволяющую играть в мультиплеерные игры с одной копией. Для этого консоли должны находиться рядом, а игра — поддерживать эту возможность;

Switch 2 обеспечит обратную совместимость с играми для первой версии консоли, включая как физические картриджи, так и цифровые копии. Однако некоторые старые релизы могут не поддерживаться.



Запуск Nintendo Switch 2 состоится 5 июня. Стоимость консоли составит 450 долларов, за бандл с Mario Kart World просят 500 долларов.

Игры

Mario Kart World

Mario Kart World стала первым анонсом презентации. Игроков ждет новая часть рейсинга с открытым миром, кооперативом, погодными условиями и динамической сменой суток.

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The Legend of Zelda

Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшенные версии с повышенным фреймрейтом, подтянутой графикой и поддержкой HDR.

Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 на Switch 2 будет работать в 4K и 60 FPS, а Joy-Con можно будет использовать в качестве мыши для прицеливания.

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Duskblood

FromSoftware и Хидетака Миядзаки анонсировала новую игру под названием The Duskblood. Это эксклюзив Switch 2, который выйдет в 2026 году.

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Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Также была анонсирована Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, выступающую приквелом Breath of the Wild. Релиз уже этой зимой.

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Donkey Kong Bananza

Последним крупным анонсом на презентации стал платформер Donkey Kong Bananza. Выход ожидается 17 июля.

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Список игр, которые выйдут на Switch 2:

Elden Ring (2025)

Split Fiction (5 июня)



Hitman World of Assassination (5 июня)

Hades 2



Cyberpunk 2077

Hogwarts Legacy



Street Fighter 6



Daemon x Machina

Игра про Джеймс Бонда от IO Interactive



Tony Hawk's Pro Skater 3+4



Yakuza 0 Director's Cut



Bravely Default Flying Fairy Remaster

Civilization VII



WWE 2K

NBA2K



Deltarune (1-4 части)



Final Fantasy VII Remake: Intergrade



Hollow Knight: Silksong.

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