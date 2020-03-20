DC Universe показал трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн», в котором засветилось несколько новых персонажей — среди них мистер Фриз, Женщина-кошка и Бэтгёрл.

По сюжету, героям предстоит разбираться в учинённых последствиях. Злодеи поделили Готэм, но Харли такой расклад не устраивает — и она снова берёт дело в свои руки.

Ранее компания показала отрывок, где арлекин устраивает поножовщину с Пингвином.

Мультсериал вернётся 3 апреля. На планы по его выпуску пандемия не успела повлиять — просто потому что его успели дорисовать раньше.

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