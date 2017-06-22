21 июня в актовом зале Пулковской обсерватории прошла очередная церемония награждения лауреатов литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премии»).
Награды присуждаются по двум номинациям: за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ) и лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике или на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга).
В этом году победителями стали:
- Лучшее художественное произведение: Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине».
- Лучшее публицистическое произведение: Иван Ефремов «Переписка Ивана Антоновича Ефремова». Награду вручили составительнице сборника Ольге Ереминой.
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