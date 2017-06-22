21 июня в актовом зале Пулковской обсерватории прошла очередная церемония награждения лауреатов литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премии»).

Награды присуждаются по двум номинациям: за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ) и лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике или на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга).

В этом году победителями стали:

Лучшее художественное произведение: Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине».

Лучшее публицистическое произведение: Иван Ефремов «Переписка Ивана Антоновича Ефремова». Награду вручили составительнице сборника Ольге Ереминой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться