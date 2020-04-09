Disney отчиталась о преодолении планки в 50 миллионов подписчиков у сервиса Disney+ — и это за пять месяцев с момента запуска (он открылся в ноябре).
Сейчас подписаться на онлайн-кинотеатр могут среди прочих жители США, Великобритании, Индии, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии. На днях компания открыла доступ и французам. Планов на Россию пока что нет.
В феврале Disney отчитывалась о 28 миллионах подписчиков.
Для сравнения, компания уже обошла коллег из Hulu (около 30 миллионов подписчиков). В то же время Netflix насчитывает 167 миллионов подписчиков. Аналитики предполагают, что значительный рост подписок случился из-за карантинного режима, и для подсчёта «настоящих» цифр стоит подождать снятия ограничительных мер.
Ранее французское подразделение Disney озвучило примерный график выхода будущих проектов для сервиса — сериалов по «Звёздным войнам» и Marvel. А грядущая экранизация романа «Артемис Фаул» в связи с пандемией минует кинотеатральный прокат и выйдет сразу на сервисе.
Читайте также
Disney отказалась от отчетов о кассовых сборах из-за закрытых кинотеатров по всему миру
Из-за этого аналитики больше не смогут составлять топы.
Disney изменила одну из сцен в мультфильме «Лило и Стич»
Таким образом компания хотела уберечь детей.
Комментарии (Правила дискуссии)